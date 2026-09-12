Семейство описа подробно боклуците, които ядат на морето
И те подпалиха социалните мрежи
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И те подпалиха социалните мрежи
Варна е зарината с едрогабаритен боклук, който гражданите не знаят къде да изхвърлят
Сметопочистващата фирма бойкотира Общината
"Какво мислите за моя боклукчийски камион? Той е в чест на Камала и на Джо Байдън", каза Тръмп
Как мамят клиентите
Скандални предложение от вече хитови платформи
Тази сутрин властите отново се събират на сметището, за да видят какво е положението и да излязат с мерки
Гняв срещу районните кметове в столицата
Тежките наводнения по южното Черноморие вкараха в морето тонове боклуци
Поредната извънредна акция в пловдивския квартал
Мъжът живее на стълбище
Росица Карамфилова започва битка с незаконните сметища
Според планинари поляната над Драгалевския манастир е сред най-посещаваните
Наблюдателна кула вдигат в столичния квартал "Факултета". Тя ще следи дали се изгарят опасни отпадъци
От водата е извадено огромно количество пластмаса и битови вещи
Операцията струвала 185 хиляди лева, но за редовното почистване на реката ще трябва целево финансиране
Клоните и отпадъците са задръстили коритото при един от мостовете над реката
Днес започна разчистването на плаващото сметище в река Искър до ВЕЦ "Своге"
Ако си "бял бизнесмен" и правиш това нещо, не искам да си представям какви са "черните"
За момента се проверяват места в Пловдив, Плевен, Монтана и други