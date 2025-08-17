Ключов наш град се зарина с отпадъци посред летния сезон

Варна е зарината с едрогабаритни битови отпадъци в разгара на летния сезон.

На много места в града освен преливащите контейнери се виждат изхвърлени стари мебели и битова техника, които би трябвало да се извозват по график. Често, обаче те стоят там със седмици, предаде БНТ.

Една от най-неприятните гледки по време на туристическия сезон са препълнените казани за смет и изхвърлените мебели край тях.

“Мръсно е, колкото си искаш", оплаква се варненка, а на въпроса: "Като си правите ремонта, къде си изхвърляте отпадъците?", отговаря със: "Скоро не съм правила, но ако случайно правя, има специални контейнери, които ще взема, и ще си сложа вътре отпадъците."

Много граждани не знаят, че има график за извозване на едрогабаритните отпадъци за всеки район на Варна.

Общинската площадка за едрогабаритни отпадъци вече работи. Услугата за гражданите е безплатна.

“На самата площадка се носят всякакви видове отпадъци от домакинството - стари мебели, матраци, строителни отпадъци, керамика, бетон. Важното е да се разделят, за да се оползотворени. Ние сме заделили средства, с които ще купим камиончета, които ще могат да изпълняват по график извозване на отпадъци от дома”, обяснява заместник-кметът на Варна Илия Коев.

От Община Варна обмислят да премахнат графика за извозване на едрогабаритни отпадъци, оставени край съдовете за смет.

Гражданите ще бъдат задължени да носят ненужните вещи от дома си на общинската площадка. Тя се намира в район “Владислав Варненчик” и работи всеки ден от седмицата.

