Как се пази паркомясто - съседски войни в баровски квартал

Грозна проява застигна паркирана кола в столицата, а случката провокира вечен спор – собственическото отношение към паркоместа и цели паркинги в някои части на София.

Яйца били строшени по тавана на сив автомобил, на находката попаднал собственикът ѝ край блок 23 в „Малинова долина“. Изглежда, това не е първата спорна ситуация между водачи в района, защото друга шофьорка излиза с гневно обръщение към неизвестния вандал.

„Господин тарикат, пиша за втори и последен път с молба да се свържете с мен, за да ми представите документ, че паркингът пред бл. 23 е изцяло ваш и не мога да спирам колата там“, обръща се тя към анонимния си съгражданин.

Тя споделя и снимки на бележката, която е открита на окепазеното возило. „Съседният блок няма паркомясто тук“, четем на измачканото листче хартия.

„Ако паркингът е изцяло ваш, моля да го обозначите с табела, бариера или просто да се обадите на 112 да преместят колата на наказателен паркинг“, продължава монолога си дамата.

