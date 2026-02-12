Чудомировите празници в Казанлък ще са с нов облик

Днес ръководството на Фондация „Чудомир“ с председател Борис Кърчев даде пресконференция в сградата на Община Казанлък, на която бяха представени акцентите в програмата на предстоящите 32-ри Чудомирови празници.



Казанлък отново ще бъде столица на хумора и изкуството с провеждането на 32-рите Чудомирови празници и връчването на 57-мата награда „Чудомир“ за къс хумористичен разказ.



Тазгодишната програма предлага множество културни събития, които съчетават традицията с нови, модерни форми за популяризиране на творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир.



Една от новите инициативи е градският проект „Докосни ме с хумор“. В различни точки на Казанлък ще бъдат разположени специални кутии за кратки смешки, в които всеки ще може да сподели свой шеговит текст, анекдот или мисъл, вдъхновена от духа на Чудомир.



На 26 март от 19.00 часа в Литературно-художествен музей „Чудомир“ ще се състои събитието „Вечер при Чудомир“ – камерно театрално преживяване с драматизации, четения и артистични изпълнения, които ще потопят публиката в атмосферата на чудомировото време.



От 25 до 31 март, всяка вечер от 17.00 часа, централната градска част ще се превърне в открита театрална сцена с инициативата „Живите герои на Чудомир“. Актьори ще пресъздават емблематични образи от неговите разкази и фейлетони, ще общуват с публиката и ще превръщат ежедневието в жив спектакъл, изпълнен с хумор и носталгия.



На 28 март от 13.00 часа музеят ще бъде домакин на творческата работилница „Рисувай като Чудомир“, която ще даде възможност на деца и възрастни да рисуват, да се забавляват и да откриват своя талант. Създадените творби ще бъдат подредени в изложба с благотворителна кауза – още един жест в духа на празниците.



На 29 март от 14.00 часа в Зала 3 на ЛХМ „Чудомир“ ще се проведе Младежкият хакатон „Чудомир 2.0“, където млади хора ще работят върху иновативни идеи за популяризиране на културното наследство, съчетавайки традициите с модерните технологии и съвременните комуникации.



Фондация Чудомир“ отправя и покана към деца и млади хора от България и чужбина да се включат в Международния конкурс за рисунка „Знаете ли Чудомир?“. Конкурсът е посветен на живота и творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир – изтъкнат български писател, художник и общественик. Целта е да се насърчи интересът към българската култура и литература, да се стимулира художественото въображение и да се създаде пространство за творчески израз и международен културен диалог. Крайният срок за подаване на рисунките е 15.03. Пълна информация можете да получите на посочения линк: https://chudomir.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=468:2026-01-26-07-24-02&catid=34:1&Itemid=60



„Тази програмата е поредното доказателство, че Чудомирови празници с годините предоставя нови и нови възможности за популяризиране на творчеството на Чудомир“, заяви заместник-кметът Сребра Касева.





