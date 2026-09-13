Как се пази паркомясто - съседски войни в баровски квартал
Нещата от живота в столицата
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Нещата от живота в столицата
Златното паркиране предизвика лавина от недоволство
Адвокатът на обвиняемия разказа чисто нова история
Военнослужащият е задържан, двама ранени в болница
Голяма кавга
Прокуратурата разследва смъртта на 47-годишен мъж в столичния квартал „Красна поляна“
Средната цена за апартамент в столицата е нараснала с 11%
До момента са установени 30 лица, участвали в инцидента. 7 са задържани Битов скандал стои зад снощната стрелба в курорта Слънчев бряг- спор за парко...
Софиянец стана жертва в Гоце Делчев на агресията на местен жител. Инцидентът между двамата станал към 14,00 часа във вторник. Първо възникнал скандал...
35-годишен квартирант от Пловдив бе набит тази нощ от хазяите си в Благоевград и е в болница с комоцио заради спор за паркиране, съобщи БГНЕС. Мелето,...
Благоевград. Глобиха незрящ човек, паркирал на място, което не е за инвалиди, тъй като инвалидните места били заети от здрави хора, съобщи Нова телеви...
Пловдив. Шофьори извадиха патлаците, за да бранят паркомясто в центъра на Пловдив. По време на скандала единият от водачите е прострелял опонента си с...