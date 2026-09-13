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Стрелба за паркинг в Пловдив

Стрелба за паркинг в Пловдив

Пловдив. Шофьори извадиха патлаците, за да бранят паркомясто в центъра на Пловдив. По време на скандала единият от водачите е прострелял опонента си с...

15 януари | 14:37
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