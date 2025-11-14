19 200 лв. за паркомясто! Гняв в София, Бонев ликува

Златното паркиране раздели софиянци. Докато мрежата почервеня от гняв заради двойното увеличение на цените в синя и зелета зона, Борис Бонев ликува, че около 500 места в центъра на София щели да бъдат освободени от служебни абонаменти на институциите.

Цената на абонамент сега е 650 лева на месец в синя зона. От 1 януари тя ще стане 800 евро или 1600 лева на месец. Това означава, че една фирма за едно паркомясто ще брои по 19 200 лева годишно.

И то, ако изобщо има паркоместа. Защото вчера СОС въведе и ограничение - до 10% от местата във всяка подзона да са за служебни абонаменти. Бонев и партията му отдавна алармират за това, че министерствата в центъра на столицата незаконно са окупирали улиците около тях с бариери за служебни абонаменти. Бонев дори разказа, че при опит общината да им отнеме местата, министерствата са ги заплашвали, че няма да работят с нея.

Доскоро Столичната община е имала 120 служебни места на пл. Александър Невски плюс по ул. "Московска". Сега обаче имат само две, още толкова има и общинския съвет.

Годишната винетка за синя зона ще бъде 150 евро, а за зелена - 100 евро. За сравнение годишната карта за градския транспорт е 365 лева.

От вчера в социалните мрежи като лавина расте недоволство от промените, но Бонев призна, че са очаквали дори повече хейт.

