Трагедия на Витоша! Спасители откриха починал турист

Мъж е пострадал при подхлъзване на Витоша, а в близост до мястото спасителите са открили починал турист, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба. Инцидентът е станал в четвъртък.

Сигналът към планинските спасители е подаден около обяд от мъж, който се е подхлъзнал на пътека между Черни връх и село Железница. По време на придвижването си към пострадалия екипите на ПСС са попаднали на тялото на друг турист, за когото се предполага, че също е загинал вследствие на подхлъзване.

Пострадалият мъж е бил транспортиран и предаден на медицински екип около 19:30 часа. Акцията по изнасянето на тялото на починалия турист е приключила едва към 1:30 часа тази сутрин.

От Планинската спасителна служба предупреждават, че макар през деня температурите в планината да са сравнително високи и времето да изглежда спокойно и слънчево, в късните следобедни и вечерни часове пътеките замръзват и се образува тънък леден слой. Това прави терена изключително опасен и изисква повишено внимание от страна на туристите.

