Созопол е на крак. От снощи издирват 7-годишно дете на "Хармани"
Зоната за къпане е затворена
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Зоната за къпане е затворена
Хеликоптер го откара в болница
След 6 часа в неизвестност откриха 4-годишния Марти жив в планината
Майката не успяла да отвори вратата и веднага подала сигнал на телефон 112
Опитват се да измъкнат овце, заседнали 2 месеца над пропаст
Мъж е пострадал при подхлъзване, акцията продължи до късно през нощта
Деца направиха немислимото за селфи
Сигналът за проблема е получен около 00:30 ч.
Закъсалият мъж е бил с неподходяща за високата планина екипировка
Планинската спасителна служба отправи предупреждение
Три отряда на Планинската спасителна служба участваха в нощна спасителна акция
Туристът счупил глезен
Мобилното устройство е засечено под лавина
Засега търсенето е без резултат, казаха спасителите
Туристите били предупредени, че екипировката им не е подходяща
Инцидентът е станал в района на водопада Рилска Скакавица
Екипажът на кораба "Стара планина" обаче продължава да търси двамата мъже, които паднаха зад борда
Планински спасители от Сандански вече няколко часа ги издирват
Спасиха мъж, паднал морена в Рила. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК) пред "Фокус" и уточниха, че...
Двама туристи бяха открити мъртви на Витоша. Рано сутринта екип от 14 планински спасители от софийския отряд на Планинската спасителна служба (ПСС) и...