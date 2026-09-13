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Спасиха мъж, паднал в Рила

Спасиха мъж, паднал в Рила

Спасиха мъж, паднал морена в Рила. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК) пред "Фокус" и уточниха, че...

15 август | 8:53
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