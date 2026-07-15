Драма в Бургас! Бебе остана заключено в асансьор

Един миг е бил достатъчен една майка да преживее най-големия си кошмар. За радост историята е с хепиенд. С асансьорите винаги да се внимава трябва.

Бебе е било блокирано в асансьор на жилищна кооперация в бургаския квартал „Възраждане”. Сигналът за инцидента е получен на телефон 112 в 9:00 ч. сутринта в сряда, съобщиха от МВР.

Вратата на асансьора се е затворила внезапно, при което детето е останало само вътре. След неуспешни опити на майката да отблокира вратата и да се свърже с асансьорен екип, тя незабавно е потърсила помощ на спешния телефон, съобщава NOVA.

Детето е извадено невредимо само за 11 минути след сигнал на спешния телефон 112. Това е станало благодарение на бързите и координирани действия на Районен център 112 – Бургас и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

На 1 април полицаи предотвратиха друг трагичен инцидент с тригодишно дете, висящо от тераса на осмия етаж на жилищен блок в Ямбол, припомня NOVA.

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