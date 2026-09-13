Драма в Бургас! Бебе остана заключено в асансьор
Майката не успяла да отвори вратата и веднага подала сигнал на телефон 112
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Майката не успяла да отвори вратата и веднага подала сигнал на телефон 112
47-годишната пациентка е настанена в Клиниката по нервни болести с Ятрогенен ботулизъм
"Пий и не прекалявай! А при спешен случай звъни на 112!". С тази леко шокираща реклама преди три години едно консулство в България предупреди поданици...
София. Денонощна група за аварийно-спасителни дейности в София ще действа постоянно, по предложение на кмета Йорданка Фандъкова, което трябва да бъ...