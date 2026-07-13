Няма край! Две нови катастрофи в страната, пострада дете

Войната по пътищата няма край. Две нови катастрофи се случиха тази вечер в страната.

Пътен инцидент в центъра на София, на кръстовището на ул. "Ген. Гурко" и ул. "Цар Иван Шишман". Вероятно става дума за верижна катастрофа между три коли, съобщи NOVA.

Двама души са пострадали, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са материални щети. Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщиха от СДВР.

В близост до инцидента, през септември 2023 година загина 14-годишният Филип Арсов, който бе блъснат на пешеходна пътека.

Междувременно дете е пострадало при тежък инцидент във Варна след дрифт на шофьор на 20 години, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Водачът е извършвал дрифт при движението си от бул. „Цар Освободител“, след което се е включил в ул. „Вяра“ и е загубил контрола над колата. Управляваният от него автомобил се е ударил в бордюр и се е преобърнал, като при произшествието са ударени и два други автомобила.

При инцидента е пострадало дете, пътувало в един от ударените автомобили. То е с порезни наранявания от счупено стъкло, без опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На младежа са съставени актове за допуснатото пътнотранспортно произшествие. Свидетелството му за управление на автомобил е отнето за срок от една година.

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