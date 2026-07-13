Лондон върна двама от осъдените за шпионаж българи

Иван Стоянов и Ваня Габерова, осъдени във Великобритания за участие в руска шпионска мрежа, вече са в България. Двамата са пристигнали на летище София преди около месец с придружител от британското Министерство на правосъдието, съобщи бТВ, позовавайки се на свои източници.

Те са били освободени след изтърпяване на законово изискуемата част от наказанията си и впоследствие депортирани. Към момента няма официална информация дали българските власти са предприели действия спрямо тях.

Шестимата българи по делото бяха осъдени през май 2025 г. на общо над 50 години затвор. Британското разследване установи, че между 2020 и 2023 г. групата е наблюдавала журналисти, руски дисиденти, политически фигури и обекти, свързани с украински военнослужещи. Мрежата е била ръководена от Орлин Русев, който получавал задачи чрез издирвания бивш директор на „Уайъркард“ Ян Марсалек.

Иван Стоянов се призна за виновен по обвинение за шпионаж и получи пет години и три седмици затвор. Ваня Габерова беше призната за виновна в заговор за шпионаж и осъдена на шест години, осем месеца и три седмици. Британският съд обяви още при произнасянето на присъдите, че осъдените могат да бъдат освободени след изтърпяване на половината от наказанието и след това да бъдат депортирани.

Сред целите на групата са били разследващите журналисти Христо Грозев и Роман Доброхотов. Разкрити са и операции по наблюдение на американска военна база в Германия, където членовете на мрежата смятали, че се обучават украински войници. При обиските британската полиция открила скрити камери, подслушвателни устройства, фалшиви документи и техника за тайно наблюдение.

Българският адвокат на осъдените Виктор Якимов заяви, че очаква и останалите четирима участници в групата да бъдат върнати у нас. По думите му Великобритания провежда политика за по-ранно освобождаване и депортиране на чужденци, изтърпели необходимата част от присъдите си.

Якимов съобщи още, че предстои да бъдат оповестени протоколите от разпитите на осъдените пред британските власти. Те могат да дадат допълнителна информация за ролите им в мрежата и за операциите, които са изпълнявали в различни европейски държави.

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