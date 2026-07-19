Всичко по темата българи шпиони

Лондон върна двама от осъдените за шпионаж българи
Иван Стоянов и Ваня Габерова са били депортирани след изтърпяване на половината от присъдите си
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Иван Стоянов и Ваня Габерова са били депортирани след изтърпяване на половината от присъдите си
Тя и още петима български граждани са обвинена в шпионаж в полза на Русия
Тихомир Иванчев е бил активен състезател по плуване в България преди около 15 години
Като ръководител на групата на съд е предаден бивш отговорен служител във военното разузнаване
Според нея причината за шпионажа са или пари, или някакви отношения, или връщане на услуга
Той изнасял и информация за схеми за заобикаляне на санкциите срещу Русия
Предишния път присъствието им пред Магистратския съд бе чрез видеовръзка