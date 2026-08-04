Делян Добрев занули Денков, похвали Радев и изненада своите

Критиките, че правителството на Румен Радев е отстъпило на Турция една трета от правата за проучване в блок „Хан Тервел“ срещу замразяването на договора с „Боташ“, са неоснователни, защото сделката е между „Шел“, ОМВ и турската държавна компания, а Министерският съвет само я регистрира. Участието на „Търкиш петролиум оувърсийз къмпани“ в проекта е добра новина за България и увеличава шансовете за откриване на газ в Черно море.

Това написа бившият министър на енергетиката от ГЕРБ Делян Добрев във Фейсбук по повод нелепите твърдения на Николай Денков, че прехвърлянето на 33% от правата поражда съмнения за възможна връзка със замразяването на договора между „Булгаргаз“ и „Боташ“.

Според Добрев правителството няма избор дали да одобри сделката, тъй като тя е корпоративно решение на компаниите, а турската страна разполага с опит, технологии и проучвателен кораб, които могат да помогнат и при търсенето в български води.

С позицията си Делян Добрев влезе в противоречие със съпартиеца си Жечо Станков, бивш министър на енергетиката от кабинета "Желязков" и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който попита дали тези 33% не са вписани в договора с "Боташ".

Ето цялата публикация на Делян Добрев:

Решил съм да избягвам всички политически теми. Затова ще коментирам новината за турската компания в Черно море от професионална гледна точка, въпреки риска колеги и симпатизанти да ми се разсърдят.

Радев не е дал никакви проценти на турците. "Шел" и ОМВ държат правата на блок "Хан Тервел" (преди "Терес") и решението им е изцяло корпоративно. Те са се споразумели с турската страна и са подписали договор за продажба на въпросните 33%.

Съгласно закона, Министерски съвет единствено "регистрира" тази сделка и ако случайно реши да откаже, трябва да носи отговорност пред "Шел" и ОМВ за пропуснати ползи, нанесени щети и т.н.

Тоест правителството на Радев няма избор и трябва да "регистрира" въпросната сделка.

По-важно е нещо друго. Добра сделка ли е това за България? Определено е добра! Турската страна откри огромни количества газ в тяхната част на Черно море. Разполага и с проучвателен кораб тук, който и ние можем да използваме. Освен това може да сподели с консорциума "чалъма", с който е открила газа и т.н.

Та ако погледнем извън тесните партийни интереси, това е добра новина за България. Дай, Боже, и на нас да ни се усмихне щастието най-накрая.