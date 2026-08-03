Нова мода в дамските професии. Заради заплата от 5000 евро

Колкото и налудничаво да ви звучи, през последните години има огнени дами, които се завръщат към една от най-популярните професии през 50-те и 60-те години на миналия век в България. Все по-често целеустремените към сигурни и високи доходи красавици избират целенасочено да станат трактористки.

Макар професията исторически да се свързва с мъжки труд, днешната дигитализация на агротехниката превърна кабината на трактора в компютъризиран офис. Това привлича все повече млади и амбициозни дами. Много от тях са млади момичета от семейни ферми, които наследяват бизнеса, или завършили агрономство студенти.

Месечно заплащане: Колко вземат у нас в евро?

Професията „механизатор“ (тракторист/комбайнер) е сред най-добре платените в българския аграрен сектор поради остър дефицит на кадри. Заплатите варират сериозно според сезона и опита:

В по-малките стопанства или по време на зимната подготовка базовата заплата стартира от 1400 евро на месец. В активния сезон - сеитба и жътва опитните кадри, които управляват скъпа високотехнологична техника, получават чисти суми около 5000 евро на месец. Най-често се работи на твърдо месечно възнаграждение в евро, към което се начисляват сериозни бонуси (премии) за всеки обработен декар земя или прибрана продукция, обясняват запознати.

Какви машини карат дамите?

Забравете за старите, шумни и тежки съветски машини. Днешните дами в земеделието управляват мултимилионни „умни“ машини. Най-често в ръцете на жените трактористки попадат световни марки като John Deere, Claas (например модела Axion), New Holland, Fendt и Case IH.

Тези машини разполагат с климатизирани и обезшумени кабини с ергономични седалки, GPS навигация и автопилот, благодарение на които машината сама поддържа права линия на нивата с точност до 2 сантиметра. Селскостопанските машини са оборудвани и със сензорни бордови компютри и джойстици за управление, изискващи интелектуален капацитет и прецизност, а не физическа сила.

Историческите факти

· Социалистическият лозунг „Жени на трактора!“ се появявя през 50-те години на XX век в България и целия Източен блок има масова държавна пропаганда за жени механизатори. Символ на тази епоха у нас е Маринка Недева – една от първите официални трактористки, чийто образ е бил сочен за пример на социалистическата жена.

В държави като Полша, Германия и Великобритания, жените зад волана на тежка агротехника са хит в социалните мрежи (TikTok и Instagram). Те разбиват стереотипите и показват, че можеш да изглеждаш отлично, докато управляваш 300 конски сили.

Защо фермерите ги предпочитат?

Много собственици на агрофирми споделят, че жените трактористки са много по-внимателни към скъпата техника. Те поддържат по-висока хигиена в кабината, по-рядко чупят машините поради агресивно каране и са изключително прецизни при фините дейности като пръскане с препарати и сеитба.