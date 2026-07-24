Ноу-хау: Учените ни правят космическо земеделие. Привличат милиони

Българското селско стопанство прави лъвски скок в бъдещето чрез неочакван и революционен съюз между традициите в земеделието и върховите космически изследвания. Родни фермери започват мащабна съвместна работа с учени от Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) към БАН. Двете коренно различни сфери обединяват сили с ясна и прагматична цел – внедряване на сателитни иновации директно в нивите и съвместно кандидатстване за милиони евро от специализираните фондове на Европейския съюз.

В основата на това партньорство стои трансферът на технологии за дистанционно изследване на Земята, които досега бяха достъпни предимно за научни цели. Българските стопани ще получат възможност да управляват площите си чрез прецизни данни от Космоса, обработени и анализирани в реално време от експертите на БАН. Сателитните системи ще позволят детайлно картографиране на почвеното плодородие, прецизно измерване на влажността в дълбочина и ранно засичане на огнища от вредители или болести по културите, преди те да са станали видими за човешкото око.

Космическо ноу-хау срещу сушата и климатичните аномалии

България притежава десетилетна слава и сериозно ноу-хау в разработването на космически оранжерии и технологии за отглеждане на растения в екстремни условия извън Земята. Сега тази научна база се приземява на родна почва, за да помогне на фермерите да се справят с опустошителните климатични промени и прогресивното засушаване на Балканите. Учените от ИКИТ-БАН ще съдействат на земеделците при тестването на иновативни методи за биостимулация и адаптация на културите към температурни шокове, извличайки максимума от натрупания опит в симулирането на космически мисии.

Стратегически съюз в битката за европейско финансиране

Освен чисто технологичните ползи, съвместната работа между бизнеса и научната общност у нас отваря широко вратите към тежките фондове на Брюксел за иновации и дигитализация. Обединяването на практическия опит на фермерите с авторитета и капацитета на академичния състав на БАН създава изключително конкурентни проекти. Тези съвместни разработки ще имат сериозно предимство при кандидатстване по високотехнологичните европейски програми, насочени към зеления преход, автоматизацията на селското стопанство и намаляването на въглеродния отпечатък.

