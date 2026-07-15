Нова криза заради Ормуз! 8 държави на нокти

Войната в Близкия изток роди нова криза. Тя удари в основата световното земеделие. Според последните данни на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO) и Световната търговска организация (СТО), търговията с торове е спаднала с над 30% през последните месеци. Това е удар, който се усеща не само в пристанищата, но и в нивите.

Блокираните артерии на растежа

Конфликтът засегна най-важната търговска артерия за урея и фосфати – Ормузкия проток, през който преминава близо една трета от световните доставки.

Индия, която получава две трети от суровините си оттам, както и Бангладеш, Кения и Танзания, вече усещат дефицита. Австралия, Бразилия, Мароко и САЩ също са сред засегнатите страни.

Уреята и фосфатите са жизненоважни за растежа и кореновата система на културите. Без тях добивите намаляват, а реколтата става несигурна. „Смущенията, произтичащи от кризата, пораждат опасения, че добивите от култури могат да пострадат, което би имало негативни последици за цените на храните и световната продоволствена сигурност“, предупреждава СТО.

Двойният удар - война и застраховки

Освен прекъснатите доставки, индустрията е изправена и пред скок в цените на застраховките за товарните кораби. Рискът от нападения и блокади оскъпява превоза, а това се пренася директно върху крайната цена на торовете.

В началото на конфликта цената на уреята се удвои – от 400 до над 850 долара за тон, преди да се охлади до около 450 долара през юни. Диамониевият фосфат (DAP) също поскъпна – от 580 до 770 долара за тон. Макар че не достигна историческия рекорд от 2022 г., когато уреята премина 900 долара, тенденцията остава тревожна.

Временна стабилизация - крехък мир

След обявените опити за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран и ангажимента за възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, пазарите временно се успокоиха. Но анализаторите предупреждават – ако примирието се разпадне, цените отново ще скочат, а кризата ще се задълбочи.

Европейският отговор

Европейската комисия вече обяви нов план за осигуряване на доставките на торове, който цели да намали зависимостта на Стария континент от внос. Инициативата е част от стратегията за продоволствена сигурност и подкрепа на земеделските производители.

За България проблемът е особено осезаем – по данни на Националната асоциация на зърнопроизводителите, разходите за торове формират между 15% и 30% от общите производствени разходи. Скъпите суровини поставят под натиск малките стопанства, които вече се борят с високите цени на горивата и сушата.

Торовете - новата геополитика на храната

Днес торовете са не просто земеделски продукт, а стратегически ресурс. Те определят не само добива, но и стабилността на цели региони. Войната в Близкия изток показа колко крехка е веригата, която свързва морските маршрути с хляба на масата.

Ако конфликтът продължи, светът може да се изправи пред нова продоволствена криза – не заради липса на земя, а заради липса на хранителни вещества в нея.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com