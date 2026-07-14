„Лидл“ отвори пазар за 1,6 млрд. евро пред български производители

Български компании са реализирали стоки за повече от 1,6 млрд. евро чрез мрежата на „Лидл“ между 2023 и 2025 г. Стойността на родната продукция е нараснала със 136% за пет години, а броят на доставчиците вече надхвърля 300. Част от тях използват дългосрочните договори, за да строят нови фабрики, да увеличават капацитета и да изнасят за големи европейски пазари. Данните са от анализ на Института за пазарна икономика и информация, представена от „Лидл България“.

Продажбите растат и в България, и зад граница

През 2023 г. българските доставчици са реализирали чрез веригата стоки за 425 млн. евро. Година по-късно сумата е достигнала 548 млн. евро, а през 2025 г. - близо 650 млн. евро. От продукцията, продадена през последната година, 582 млн. евро са дошли от вътрешния пазар, а 66 млн. евро - от износ чрез международната мрежа на „Лидл“. За сравнение, през 2023 г. стойността на изнесените български стоки е била 45 млн. евро.

Средно около една десета от доставките на местните компании вече са предназначени за магазини на веригата в други държави. Според „Лидл България“ интересът на чуждите потребители е доказателство, че родните производители могат да отговорят на изискванията за качество, количества, срокове и постоянство на доставките.

Главният изпълнителен директор на „Лидл България“ Милена Драгийска подчерта, че увеличението не се дължи само на откриването на нови магазини, които са средно между осем и десет годишно. Основна роля имат по-високите продажби на съществуващите обекти, разширяването на продуктовата гама и износът.

„Партньорството с българските производители е сред най-важните ни приоритети. Резултатите от анализа показват, че стабилните и дългосрочни взаимоотношения създават стойност не само за бизнеса, но и за местните общности“, заяви Драгийска.

Повече от една трета от доставчиците работят с веригата от над десет години. Според нея това показва, че устойчивото развитие се гради върху доверие, последователност и обща визия.

От 250 до над 300 български партньори

За три години броят на доставчиците е нараснал от около 250 до повече от 300 компании. Те са разположени в 27 от 28 области и в 95 общини, което разпростира икономическия ефект върху почти цялата страна.

Производителите предлагат широка гама хранителни и нехранителни стоки. Най-голям дял по стойност имат месото, колбасите и рибата, както и останалите хранителни продукти. Двете групи формират по около една четвърт от доставките.

Следват напитките и водата, млечните продукти и яйцата. Най-силен ръст през последните две години има при плодовете и зеленчуците, чиято стойност почти се е удвоила. Доставките на млечни продукти, яйца, напитки и други хранителни стоки са нараснали с около две трети.

Главният икономист на ИПИ Лъчезар Богданов посочи, че структурата на продукцията до голяма степен отразява потреблението на българските домакинства. Според него това показва, че местните предприятия могат да покриват широк кръг от потребности и да се конкурират в разнообразни категории.

Уникален вид сладолед донесе нова фабрика

Един от най-ярките примери е българската компания „Корте Дилето“, която произвежда премиум сладоледи и иновативни десерти, включително Mochi Gelato. През 2025 г. оборотът й с „Лидл“ в България е нараснал с 247% спрямо предходната година, а износът - с 517%.

Успехът е довел до инвестиция от 8 млн. евро в нов производствен завод. За 2026 и 2027 г. е подготвен и съвместен инвестиционен план с търговската верига за още 2 млн. евро.

„Един производител решава да направи нещо много специфично, хваща световен тренд като мочи сладоледа и успява да победи конкуренти от Европа, за да стигне до износ“, разказа Драгийска.

По думите й вложението в новата фабрика е смела предприемаческа стъпка, която става възможна благодарение на предвидимостта, дългосрочните отношения и общия ангажимент за качество и договорени количества. „Това е пример за иновативност, смелост и силата на партньорството“, каза тя.

Български яйца стигат до Франция и Германия

Другият пример е производителят „Джени Ово“. Компанията е вложила 10 млн. лева в нов пакетажен цех след сериозното разширяване на продажбите в България и чужбина.

През 2025 г. оборотът на производителя с „Лидл“ на местния пазар е нараснал със 158%, а износът - с 354% спрямо предходната година. Компанията вече доставя над 40% от яйцата, продавани в магазините на веригата у нас.

Ръст има и при яйцата от свободно отглеждани кокошки, където увеличението достига 43%. „Тези хора успяват да се конкурират успешно на пазари като Полша, Франция и Германия, където местните производители на яйца получават сериозни субсидии“, заяви Драгийска.

Двата примера показват как договорите с голям търговец могат да осигурят достатъчно предвидимост за инвестиции в нови мощности. Производителите получават възможност да планират по-големи серии, да наемат хора и да покриват изискванията на международните пазари.

Веригата носи средно една десета от приходите

Анализът на ИПИ показва, че приходите от работата с „Лидл България“ формират средно малко над 10% от общите продажби на доставчиците. Според Богданов това означава, че веригата е важен, но не и единствен клиент. Няма българска компания, която да разчита изцяло на продажбите чрез този търговец. Производителите запазват други канали и клиенти, което намалява зависимостта им от един пазар.

При повече от 30 доставчици обаче над една трета от приходите идват от партньорството с „Лидл“. Именно сред тях са много от компаниите с дългогодишни договори и значителни инвестиции в разширяване на производството.

Средната печалба на 50-те водещи производители партньори през 2024 г. е била приблизително два пъти по-висока спрямо предходната година. Делът на предприятията с положителен финансов резултат също е по-голям от този в преработващата промишленост като цяло.

Разликата е особено видима на фона на целия сектор за производство на хранителни продукти, който през същия период е отчел спад на приходите от продажби с 0,6%.

„Повишаването на производителността е ключов фактор за развитието на икономиката и се постига чрез инвестиции в технологии, иновации, физически капитал и знания“, каза Богданов. Според него именно конкурентоспособните предприятия повишават производителността и на икономиката като цяло.

32 500 работни места при производителите

В компаниите производители, които работят с веригата, са разкрити около 32 500 работни места. В редица общини тези предприятия са сред най-големите работодатели. В 38 общини служителите при партньорите на „Лидл България“ представляват повече от 10% от всички заети в местната преработваща промишленост. В близо една пета от общините делът им надхвърля 20%.

В някои райони приходите на доставчиците са над 10% от общия оборот на преработващата промишленост. В пет общини стойността им надхвърля 5% от оборота на целия местен бизнес.

За последните три години договорите с компании от София, Пловдив и Ловеч са на стойност над 150 млн. евро във всяка от трите области. В Добрич, Търговище, Разград, Хасково и Сливен обемът е между 50 и 150 млн. евро.

Силно присъствие има и в Ямбол, Стара Загора и други индустриални центрове. Данните показват, че ефектът не е ограничен до малки населени места или по-слабо развити региони.

„В редица общини предприятията, които работят с „Лидл“, са сред основните работодатели, а въздействието не се ограничава само до по-малки населени места - наблюдава се и в по-големи индустриални центрове“, заяви Богданов.

Според него подобни партньорства имат значение не само за растежа на отделните компании, но и за устойчивостта на цели региони. Дългосрочните поръчки насърчават инвестициите, поддържат работните места и позволяват на предприятията да останат конкурентоспособни извън най-големите икономически центрове.

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