Посочиха кой гори за жилищен кредит и нов дом

Жилищният пазар в България навлиза в етап на охлаждане, а високите цени все по-често се превръщат в сериозна пречка пред купувачите.

Кандидат с нетен месечен доход от 1500 евро, който не разполага със средства за самоучастие и покриване на съпътстващите разходи, практически няма шанс да получи жилищен кредит при сегашните пазарни нива. Това заяви кредитният консултант Елена Михайлова.

По думите ѝ банковото кредитиране засега не показва признаци на забавяне.

Наблюдаваме точно обратното - кредитирането не отчита спад. Ние сме една от страните в ЕС с най-бързо покачване на цените на имотите.

Въпреки активното кредитиране, пазарът постепенно се охлажда. Данните на Агенцията по вписванията показват спад на сделките с около 15-20%, а купувачите стават все по-предпазливи и по-добре информирани. Най-търсени остават готовите и обзаведени жилища.

Темата коментираха още финансовият анализатор Макс Баклаян и консултантът по недвижими имоти Добромир Ганев.

Според Добромир Ганев спадът е очакван след продължителния период на растеж.

Няма как да се отрече, че след толкова дълъг период на постоянно покачване на обема от сделки поне с две години, това беше предвидимо и очаквано. Съпътствано е и от повишаването на цените в последните четири години

заяви Добромир Ганев в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

По думите му общият спад на сделките е около 15%, а при жилищните имоти достига близо 19%.

Водещи брокерски агенции отчитат ръст през второто тримесечие спрямо първото, но икономистите определят това като сезонен ефект. Пролетта традиционно е по-активен период за пазара на имоти, но увеличението не успява да компенсира натрупания годишен спад.

Най-категоричен в прогнозите си беше финансовият анализатор Макс Баклаян, който предупреди, че негативната тенденция ще се задълбочава.

"Задава се много сериозна имотна криза – нещо, за което говорим от много години. За първото тримесечие имаме 7 хил. сделки по-малко спрямо 2025 г. За второто тримесечие сме загубили 10 хил. сделки“, заяви той.

Според Баклаян след няколко месеца определението "охлаждане“ вече няма да бъде достатъчно.

"След няколко месеца за охлаждането ще говорим като за криза“, прогнозира финансовият анализатор.

От своя страна Добромир Ганев подчерта, че ниските лихви и вътрешната миграция продължават да подкрепят търсенето. Според него през следващите месеци основният фактор за пазара ще бъде увеличаващото се предлагане на вторичния пазар, което може да окаже по-сериозно влияние върху цените и динамиката на сделките.

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