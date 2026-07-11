Село с чудни езера става баровски квартал на София. 300 000 евро за къща

Новата източна имотна сензация

Едно разкошно село с езеро в центъра се превръща в новия източен богаташки квартал на София, сочат имотните сайтове, които са пълни с обяви за къщи и парцели. Брокери и инвеститори виждат в Кривина огромен потенциал за развитие.

Кривина дълго време беше едно от онези софийски села, които стоят встрани от прожекторите - тихо, водно, почти незабележимо. Но през 2025–2026 г. то започва да се променя с темп, който изненадва дори брокерите: цените на къщите растат, парцелите се изчерпват, а първите затворени комплекси вече се проектират. Селото, което някога беше просто точка на картата, се превръща в новия баровски квартал на източния край на София.

Имотният пазар - от тишина към бум

Днес в Кривина къща трудно се намира под 220–250 хиляди евро, а новото строителство вече преминава границата от 300 хиляди. Парцелите, които преди няколко години струваха колкото градски гараж, сега се продават на цени, сравними с тези в Казичене и Герман. Инвеститорите гледат към селото с ново око - не като периферия, а като бъдеща зона за модерни семейни комплекси. Първите проекти за затворени общности вече са в процес на планиране, а интересът към тях идва от хора, които търсят тишина, вода и бърз достъп до София.

Кой купува в Кривина

Профилът на купувача е ясен: млади семейства от IT сектора, хора с бизнес в индустриалните зони около „Кремиковци“, логистични специалисти, предприемачи, които искат пространство и природа, но не желаят да плащат цените на Лозен или Плана. Това е новата вълна заселници - хора, които не търсят престиж, а качество на живот. Те идват заради водата, заради спокойствието, заради усещането, че живеят на границата между града и природата.

Езерото - сърцето на селото

Кривина е едно от малкото села около София, което има собствено голямо езеро - воден басейн, който стои като огледало в източната част на селото. На север има още няколко малки езера, скрити между треви, храсти и стари пътеки. Това е водният пояс на Кривина - място за риболов, разходки, пикници, за онзи тип тишина, която не се купува, а се намира. Езерото е най-силната природна забележителност на селото и причината толкова много хора да го наричат „водното село на София“.

Легендата за изгубеното селище

Кривина носи и своята история. Според местните предания старото селище не е било тук, а високо в Стара планина, близо до Беледие хан, край река Крива. По време на османското владичество селото е опожарено, а част от жителите му се преселват на днешното място. Така се ражда Кривина - село, което носи паметта на изгубен дом и силата на възстановения живот. Това е легенда, която местните пазят като част от своята идентичност.

Училището - живата памет на селото

В центъра на Кривина стои старото училище – 155 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, основано през 1878 г. То е една от най-старите образователни институции в района и е своеобразен културен стълб на селото. През годините училището е било място за празници, събори, срещи, за онзи тип общност, която прави селото живо. Днес то е символ на непрекъснатост – доказателство, че Кривина не е просто нов имотен феномен, а място с корен и памет.

Кривина - бъдещият източен квартал на София

Селото вече не е периферия. То е новата източна зона на интерес, място, което съчетава вода, легенда, история и модерни имотни проекти. Кривина се променя бързо, но не шумно – с онзи тип увереност, която имат местата, родени от природа и памет.

И ако днес някой търси нов баровски квартал на София, който не е претрупан, не е пренаситен и не е клише, Кривина е точно там – между езерата, легендата и бъдещето.

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