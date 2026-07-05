Скандално село край София възкръсна! Става имотен бисер

Опицвет е едно от онези западни села, които години наред живееха в периферията на вниманието - близо до София, но далеч от прожекторите. Разположено между Сливница и Бучин проход, то пази стария ритъм на софийските покрайнини: широки дворове, простор, ниски къщи, тишина, която не е самота, а свобода.

Днес обаче Опицвет вече не е просто точка на картата. То е новото име в имотния пъзел на западния коридор - място, което тихо, но уверено се превръща в имотен бисер.

Новият западен фронт на София

През 2026 г. западната зона около София преживява най-динамичното си разместване от десетилетия. След бума в Хераково, Алдомировци и Цацаровци, вниманието на купувачите се насочва към следващата логична точка – Опицвет.

Тук се появяват първите модерни къщи, първите проекти за сглобяеми домове, първите сделки, които надхвърлят очакванията. Цените на парцелите започват да се покачват, а агенциите вече говорят за „новата западна зона“.

Причината е ясна: коридорът Сливница – Божурище – Костинброд се превърна в новата икономическа ос на София. Индустриалните зони, логистичните хъбове, магистрала „Европа“ и новите пътища създадоха движение, което променя картата. Хората, които работят в зоните, търсят дом извън града – място с пространство, тишина и перспектива.

Опицвет е точно там, където трябва да бъде.

Инфраструктурата - предимството, което решава всичко

Опицвет има нещо, което малко села притежават – достъпност. Оттук София е на около 25 минути. Сливница е на пет. Божурище - на десет.

Новите пътни връзки към магистрала "Европа" превърнаха района в естествено продължение на западния столичен пояс. Индустриалната зона в Божурище, логистичните центрове, новите складови бази и фабрики създадоха работни места, които изтеглят заселници.

А самото село остава спокойно, отворено, с широки хоризонти и липса на презастрояване. Това е рядка комбинация – близост до икономическия пулс и запазена тишина.

Цените тръгнаха нагоре

Цените в Опицвет все още са в зоната на „разумното“, но вече се усеща ускорение: парцелите се движат между 35 000 и 55 000 евро за терени с добра достъпност, а готовите къщи - особено новото строителство, започват да надхвърлят 180 000–250 000 евро, като първите модерни проекти вече се предлагат и над 300 000 евро.

Интересът идва от два ясно различими типа купувачи: семейства от София, които търсят пространство и искат да избягат от презастрояването, и новата вълна професионалисти, работещи в индустриалните зони около Божурище и Сливница. Това са хора с добри доходи, които предпочитат къща с двор пред апартамент в града. В Опицвет все още няма затворени комплекси, но вече се планират първите проекти за малки групи от къщи със споделена инфраструктура – знак, че селото навлиза в следващата фаза на развитие и скоро ще се конкурира с Гурмазово и Алдомировци.

Аферата „Опицвет“: денят, в който селото попадна в новините

Опицвет има своята тъмна страница. На 18 декември 1997 г. антимафиотите разбиват най-голямата нарколаборатория, откривана дотогава в България – подземен комплекс с реактори, прекурсори и тонове вещества, скрити в таен погреб.

Случаят се превръща в символ на хаоса на 90-те: индустриален мащаб на престъпността, дълго съдебно дело, обвиняеми, които се появяват на плажа вместо зад решетките.

Аферата „Опицвет“ остава в историята като един от най-гръмките скандали на прехода – черна точка върху картата на иначе спокойно село.

Възкръсналото село

Днес обаче Опицвет отдавна се е отърсило от скандала и е едно от най-желаните за живот населени места близо до София, защото успя да превърне миналото в прах и да изгради нова идентичност. Днес Опицвет е село на бъдещето – място, където се срещат тишината на провинцията и динамиката на новата икономика.

Тук хората идват заради пространството, заради чистия въздух, заради гледките към Стара планина, заради усещането за дом, което градът отдавна не може да даде.

Опицвет е селото, което се събужда.

Селото, което възкръсва.

Селото, което се превръща в имотен бисер на западния коридор.

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