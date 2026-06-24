Нов бум на имотите! Морски град задмина София

Цените на жилищата в страната са се увеличили с 6.2% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо предходното. В сравнение със същия период на 2025 г., поскъпването е още по-осезаемо, достигайки 14.8%, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Данните за първите три месеца на 2026 г. показват сериозен ръст в цените на жилищата, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 г. Средното увеличение за страната е 6.2%, но в отделните големи градове се наблюдават различни тенденции, пише Darik Business Review.

Най-голямо поскъпване е регистрирано по Черноморието и в столицата. В същото време пазарът в други областни градове отчита лек спад:

За разлика от тях, в два от големите градове се наблюдава намаление на цените. В Стара Загора е отчетен спад от 2.1%, а в Русе цените са намалели с 1.6%.

На годишна база тенденцията за поскъпване е още по-ясно изразена. През първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с цели 14.8%, в сравнение с първото тримесечие на 2025 година.

Този двуцифрен ръст подчертава устойчивата тенденция за поскъпване на имотния пазар в България през последната година, въпреки разнопосочните движения в отделните градове на тримесечна база.

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