Село, пазено от кръст, стана имотната перла на София. Бутикови комплекси

Село пазено от кръст на хълма стана новата имотна перла на София. Преди десет години Нови хан беше просто село на изток от столицата - тихо, разлято, с широки дворове и ритъм, който не бързаше да догонва големия град. Даже малко западнало и изоставено. Днес обаче картината е друга. Нови хан е новият Лозен – място, където къщите се строят с темпо, което до вчера беше характерно само за южните и западните предградия, а парцелите се продават още преди да бъдат качени в обявите. Това е селото, което категорично се превърна в източната сензация на имотния пазар.

Бумът на къщи и нови комплекси

В последните две години Нови хан преживява истински строителен вулган. Появяват се нови семейни къщи, модерни проекти с чисти фасади и големи прозорци, а в периферията вече се оформят първите затворени комплекси – малки, бутикови, но с амбицията да повторят модела на Лозен и Панчарево. Инвеститорите гледат към селото с увереност, защото терените са големи, инфраструктурата е добра, а достъпът до София е бърз и предвидим.

Цените на готовите къщи се движат между 250 000 и 450 000 евро, в зависимост от площта и нивото на довършване. Парцелите, които преди пет години струваха 25–30 евро на квадрат, вече се продават за 55–70 евро, а в най-търсените зони - и повече. Това е ръст, който напомня ранния бум в Лозен, когато цените се удвояваха за по-малко от три години.

Инфраструктурата, която промени всичко

Нови хан има нещо, което Лозен нямаше в началото на своя възход – директен излаз на магистрала „Тракия“. Това превръща селото в естествено продължение на София. Пътуването до центъра е бързо, а ежедневният трафик е предвидим. Точно тази инфраструктурна ос е причината Нови хан да се превърне в предпочитано място за хора, които работят в столицата, но искат да живеят извън нея.

Новата градска класа

Купувачите в Нови хан са същите, които преди десетилетие избираха Лозен: млади семейства, IT специалисти, хора от средната и висшата градска класа, които търсят пространство, природа и дом с двор. Това са хора, които не искат да живеят в апартамент, а да имат място за децата, за кучето, за градината. Те идват с ясна визия – къща, която да бъде дом, а не инвестиция.

Инвеститорите също присъстват, но не доминират. Нови хан е преди всичко семейна локация, а не спекулативна точка. Това го прави стабилен пазар – растежът е органичен, а не изкуствен.

Селото, което гледа към Балкана

Нови хан не е просто имотна локация. То е място с характер. На хълма над селото се издига манастирът „Св. Архангел Михаил“, който пази тишината на района и дава на мястото онзи особен духовен контур, който Лозен има чрез своите църкви и параклиси. Наоколо се разстилат поляни, гори и пътеки, които водят към Елин Пелин и към подножието на Стара планина. Това е село, което предлага не само дом, но и пейзаж.

Новият луксозен квартал на столицата

Нови хан е новият Лозен не защото го имитират, а защото повтаря неговата логика: близост до София, силна инфраструктура, бум на къщи, нови комплекси, стабилен профил на купувачите и природа, която дава смисъл на живота извън града. Това е мястото, което вече не е „село“, а бъдещ квартал – тих, зелен, просторен и с цени, които растат с увереността на локация, която е намерила своето време.