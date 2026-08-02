Скандал с Митрофанова! Патриарх Даниил прекъсна литургия

Напрежение прекъсна архиерейската света литургия в столичния храм „Св. Неделя“, оглавена от Българския патриарх Даниил. Причина за реакциите на част от присъстващите миряни става появата на руския посланик в България Елеонора Митрофанова сред гостите на богослужението.

По време на службата в храма са се чули освирквания и скандирания „Тук не е Москва“, след което патриарх Даниил прекъсва богослужението и излиза пред присъстващите, за да призове за спокойствие и ред. Сред коментари в социалните мрежи реакцията е била спонтанна, а не организирана, съобщи специализираният сайт "ХристиянствоБГ".

Малко по-късон БТА публикува прессъобщение на ПП АБВ, че г-жа Митрофанова е била „посрещната с видимо позитивно отношение от събралите се в храма миряни“.

Случаят предизвиква остри реакции сред част от вярващите, които са поставили въпроса защо руският дипломат присъства на църковно събитие в момент на силно обществено напрежение около ролята и действията на Москва в Украйна. Появиха се коментари в социалните мрежи, потвърждавайки случилото се. Кратък репортаж на bTV отрази реакции на хора отвън, разбрали за случилото се, без за изясни причината за напрежението.

От друга страна, присъствието на руския дипломатически представител на религиозни събития не е необичайно, особено около посещението на чудотворни икони, каквато е Хавайската мироточива Иверска икона – поклонение, свързано с православната традиция. Но възникналото напрежение показва, че търпимостта към руския посланик в храмовете значително е намаляла.

Хавайската Иверска иконата идва у нас с духовници от Руската задгранична църква (РПЦЗ), тя е копие на мироточивата Иверска Монреалска икона, почитана в православния свят, а посещението ѝ в България беше предварително обявено от Българската патриаршия. Инцидентът отново постави на дневен ред спора за отношенията между Българската и Руската църква и обществените очаквания за позиция по политически чувствителни теми.