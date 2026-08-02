Страшна драма на офроуд състезание в Родопите. Вдигнаха въздушната линейка

Страшна драма на офроуд състезание в Родопите. 60-годишен зрител е бил блъснат от състезателен джип по време на скоростната надпревара. Инцидентът е станал край село Горово в община Рудозем, съобщиха от полицията в Смолян.

Пострадалият е получил травми в областта на гърдите и корема. Заради тежкото му състояние той е транспортиран с въздушна линейка до болница в Пловдив. Лекарите определят състоянието му като опасно за живота.

Мъжът е баща на един от състезателите в надпреварата, съобщава БТА.

По предварителни данни зрителят е опитал да премине през трасето, но се е подхлъзнал и паднал. Тогава джипът го е ударил при движение назад. Обстоятелствата около инцидента обаче все още се изясняват.

От полицията в Смолян уточниха, че органите на реда са били уведомени за провеждането на състезанието. Сигурността на трасето е била поверена на стюарди.

"Състезанието се е провеждало в частен имот и не е охраняван от органите на реда. Ние само сме уведомени за провеждането му. Линейка е транспортирала пострадалия до болницата в Смолян“, поясни ст. комисар Костадин Пачеджиев – директор на Областна дирекция на МВР – Смолян, цитиран от smolyandnes.com.

Мъжът е с множество травми вследствие на инцидента, каза за ФОКУС д-р Красимир Събев – началник на ОАИЛ в Смолянската болница. "Той има счупени серия от ребра и гръден капак, гръдна кост, шиен и лумбален прешлен, спукан бял дроб, счупени пубисна и тазова кост. Беше адекватен и в съсзание, когато го докараха, но заради сериозността на състоянието му и политравмите е интубиран“, уточни д-р Събев. Той допълни, че хеликоптерът го транспортира в УМБАЛ "Св. Георги“ в Пловдив.