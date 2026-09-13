Страшна драма на офроуд състезание в Родопите. Вдигнаха въздушната линейка
60-годишен мъж е с опасност за живота
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60-годишен мъж е с опасност за живота
Провеждането на международното Офроуд състезание ,,Кърджали 5х4 Офроуд Фест“ бе отложено
За първи път гостуват състезатели от Казахстан
Нови Искър. "Състезание за мъжкари". "Едно от най-яките трофита, на които съм бил". "Изкефихме се максимално, въпреки че не успяхме да финишираме". Та...