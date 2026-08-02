Времето през седмицата. Жегата продължава, но ето кога идват бурите

През следващите дни времето в България ще бъде типично лятно – предимно слънчево, сухо и с постепенно повишение на температурите. Валежите ще останат рядко явление през по-голямата част от седмицата, а горещата въздушна маса над Балканите ще доведе до нова гореща вълна, съобщават от "Метео Балканс".

В периода от понеделник до четвъртък над страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони и на места в Източна България ще се развива временна купеста облачност, но условията за валежи ще бъдат минимални. Ще духа слаб, в източните райони – до умерен североизточен вятър, който временно ще носи известно разхлаждане по Черноморието.

Температурите постепенно ще се повишават с всеки изминал ден. До петък максималните стойности в по-голямата част от страната ще достигнат между 33°C и 38°C, като най-високи ще бъдат в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Югозападна България. По Черноморието жегите ще бъдат по-поносими, с дневни температури между 31°C и 35°C, благодарение на морския бриз.

В събота времето ще остане горещо, но атмосферата ще започне да става по-неустойчива. В следобедните и вечерните часове ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, като на места, главно в западните, централните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и временно усилване на вятъра. Не са изключени и локално по-интензивни валежи.

С промяната на атмосферната циркулация вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад, което ще постави началото на по-свеж въздух над страната. Въпреки това, температурите ще останат високи и усещането за летни горещини ще се запази и през почивните дни.

Предстоящата седмица ще бъде доминирана от слънчево и горещо време, с най-голяма вероятност за локални гръмотевични превалявания в края на периода. Жителите и туристите по Черноморието ще се радват на предимно спокойно и слънчево време, докато във вътрешността на страната жегите ще бъдат значително по-осезаеми.