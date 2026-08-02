Неделният трафик променя движението по ключови пътища

Движението на камиони над 12 тона ще бъде ограничено днес, 2 август, от 15:30 до 22:00 часа по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“. Забраната ще важи и в двете посоки по път I-1 през Кресненското дефиле - от пътен възел „Симитли“ до ГКПП „Кулата“. Мярката се въвежда заради очаквания засилен трафик към София след края на почивните дни. Край Симитли ще бъде организирано и реверсивно движение.

Ограничението трябва да намали риска от тежки пътни инциденти при неправилни изпреварвания и да предотврати образуването на дълги колони зад товарни автомобили. От Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват, че в пиковите неделни часове много хора се прибират от морето, Гърция и курортите в Югозападна България.

Камионите минават по обходни маршрути

Тежкотоварните автомобили над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да използват Подбалканския път I-6 като алтернативен маршрут.

За движението към и от ГКПП „Кулата“ обходът преминава по път II-19 от Симитли до Гоце Делчев, след това по път III-198 към Кулата. От кръстовището в село Чучулигово камионите трябва да продължат по път III-1981 до връзката с път I-1 при село Кулата. Маршрутът се използва и в обратната посока.

Водачите могат да изберат и други участъци от републиканската пътна мрежа, но трябва да спазват постоянната организация на движението и ограниченията, които важат за тежкотоварните превозни средства.

Две ленти ще водят към София

За облекчаване на трафика в района на Симитли днес ще бъде въведено реверсивно движение. Две ленти ще бъдат осигурени за автомобилите, които пътуват към София, а една ще остане за движението в посока Кулата.

Интензивността на потока ще се наблюдава непрекъснато. При необходимост подобна организация може да бъде въвеждана и през други почивни дни, когато трафикът към курортите или обратно към столицата рязко се увеличава.

Кои превозни средства няма да бъдат спирани

Ограничението не важи за превозните средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. Свободно ще преминават и камионите, превозващи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари, изискващи специален температурен режим.

Изключение е предвидено също за специализираните екарисажни камиони и автомобилите на пътноподдържащите фирми.

АПИ призовава шофьорите да спазват ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не навлизат в аварийните ленти при задръствания. Освобождаването им е решаващо за преминаването на линейки, пожарни и други автомобили със специален режим на движение при инцидент.

Актуалната натовареност може да се следи чрез интерактивната карта на АПИ и Националното тол управление, която показва броя на преминалите автомобили през последните 15 минути и последния час. Информация за пътната обстановка се предоставя денонощно и на телефон 0700 130 20.