Лумна още един пожар. Спряха влаковете София–Бургас
На място са мобилизирани пожарникари и доброволци
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На място са мобилизирани пожарникари и доброволци
Административният съд във Варна отхвърли искането на „Форест клуб Варна“ за спиране на заповедта
Какво отговориха от руската страна
Правителството подготвя ограничения за големите потребители, докато нивото на реката продължава да пада
Тежкотоварните автомобили ще ползват обходи, а край Симитли две ленти ще водят към столицата
Единствените щети са причинените неудобства за клиентите от временното блокиране на уебсайта и онлайн системите
Черният екран по държавната телевизия стана символ на обещанието да се сложи край на пропагандната машина от ерата на Орбан
Русия спря сертифицирането и на последните два арменски доставчика, а мярката изглежда като нов етап от натиска срещу Ереван
Общо 29 уведомления са регистрирани в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи
От централата подчертават, че мярката на МОСВ е временна и засяга само котел №2, но предупреждават за риск при липса на резервна мощност
Заради високите цени на керосина
Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия
Централата уверява, че няма радиационен риск
Процесът изисква временно изключване на системите, което прави обслужването на клиенти невъзможно
Общият размер на третия транш, заявен от страната ни, възлиза на 1 618 592 629 евро
Организациите търсят модели за сигурен преход без скок в разходите
За пътниците ще бъде осигурен заместващ автобус М3
Основната причина за това е провалът на S25 Edge
В посока София движението ще бъде спирано поетапно между 12 и 18 ч.
Причината е незадоволителното им представяне като ВАР рефери