Ще се наказваме! БФС спря правата на двама топ съдии

На редовно заседание Съдийската комисия към БФС взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време.

Причината е незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от ХI кръг от efbet Лига между отборите на Славия и Локомотив София.

Георги Кабаков е съдия номер едно на България и редовно получава наряди за престижни мачове от европейските турнири. Във въпросния мач бе признат гол за Славия след игра с две ръце на Мартин Георгиев, който даде асистенция към Емил Стоев. Владимир Вълков бе асистент ВАР и на срещата Левски-Лудогорец 0:0.

