Лудогорец надви Ференцварош, взе аванс преди реванша

Лудогорец надви Ференцварош с 2:1 в първи плейофен сблъсък от Лига Европа на "Хювефарма Арена" в Разград. Квадво Дуа (24) изведе "орлите" напред в резултата, а Бамиделе Юсуф (27) бързо изравни. Фамозен гол на Сон (67) обаче донесе победата на българския шампион, който взе аванс преди реванша в Будапеща след седмица.

В началото гостите бяха по-настоятелни, но и двата тима не създаваха сериозни голови положения. Все пак българският шампион първи удари, повеждайки в 24-ата минута, когато след многоходова атака и разбъркване в наказателното поле на унгарците Педро Нареси чукна топката към Квадво Дуа, а той при втория си опит с шут в близкия десен ъгъл вкара за 1:0.

Радостта на "орлите" трая само три минути, след като в 27-ата Мохамад Абу Фани пусна чудесно извеждащо подаване към Бамиделе Юсуф, а нападателят стреля от малък ъгъл и преодоля Хендрик Бонман за 1:1.

Ференцварош натисна в края на полувремето и имаше чудесни възможности за пълен обрат в края на първата част, но първо Франко Ковачевич пропусна сам срещу Бонман, който отрази удара му, а след това Бамиделе Юсуф не намери целта от изгодна позиция. В добавеното време на тази част Бонман отново се намеси решително след силен удар на Каду, изведен с пета от Ковачевич.

Унгарците отправиха неточни удари чрез Каду и Каниховски от далечна дистанция в началото на втората част, а в 63-ата минута имаха добър шанс за втори гол. Каду центрира към наказателното поле, където Франко Ковачевич скочи, за да нанесе удар с глава, а след рикошет в тази на Диниш Алмейда се стигна до корнер, от който не последва опасност.

В 72-ата минута Идан Нахмиас се пребори за топката при центриране от корнер и отправи опасен удар, но Гроф се намеси и спаси. Гостите на свой ред имаха възможност за изравняване три минути по-късно. Бамиделе Юсуф проби отдясно в наказателното поле и стреля опасно към далечния ъгъл на вратата, но топката премина на сантиметри покрай нея.

До края на мача усилията на унгарския гранд за ново изравняване не дадоха резултат и така българският шампион ще пътува с гол преднина за реванша след седмица в Будапеща, пише "Блиц".

