Нова тревога около Неймар разтърси Бразилия преди Мондиала

Нова тревога надвисна над Неймар и бразилския национален отбор по футбол, след като нападателят на Сантос получи контузия на десния прасец, съобщиха бразилските медии. Травмата е описана като лека, но идва в изключително чувствителен момент, когато 34-годишният футболист се готви да се присъедини към националния тим.

От Сантос уверяват, че възстановяването върви по план и че Неймар може да бъде готов още през следващата седмица. Лекарите засега не очакват проблемът да постави под съмнение участието му на Мондиала.

"Неймар има лека контузия на десния прасец - подуване. Според нашия план обаче, възстановяването ще му позволи да бъде готов следващата седмица, когато ще се присъедини към националния отбор", заяви лекарят на Сантос Родриго Зогаиб, цитиран от GE.

Новината отново поставя Неймар в центъра на болезнено позната тема - битката му с контузиите. В последните години физическите проблеми често прекъсваха ритъма на една от най-големите звезди на бразилския футбол, а всяка нова травма неизбежно предизвиква напрежение сред феновете и в щаба на националния отбор.

Според Зогаиб настоящият проблем не би трябвало да попречи на нападателя да бъде на разположение за големия форум. Въпреки това лечението му се води внимателно, без излишен риск и под постоянно наблюдение.

Неймар се възстановява в тренировъчния център на Сантос. Той е под грижите на личния си щаб и под строгия надзор на лекари от Бразилската футболна конфедерация, което показва колко важен остава всеки ден от подготовката му.

Очакванията са футболистът да бъде готов да се присъедини към Бразилия още следващата седмица. За Селесао това би било решаващо облекчение, защото дори лека контузия на Неймар винаги носи голям емоционален заряд - между надеждата, страха и огромните очаквания към една от последните му големи битки със националната фланелка.

