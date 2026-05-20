ЦСКА спечели заслужено купата на България след драма с дузпи

ЦСКА заслужено спечели Купата на България, побеждавайки Локомотив (Пловдив) след драма с отменен червен гол, продължения и дузпи. Червените ще играят в Лига Европа.

Леандро Годой откри резултата на финала с глава в 11-ата минута след центриране на Джеймс Ето`o. В 48-ата Лукас Риян изравни. Играчът на "смърфовете" се разписа с глава, след като беше изпуснат от Макс Ебонг - 1:1.

В петата минута на добавеното време Годой вкара за втори път и "червена" България предвкусваше спечелването на трофея, но след дълго разглеждане с ВАР попадението беше отменено заради игра с ръка на Лео Перейра.

Мачът за трофея стартира малко след 19 часа на "Васил Левски". Минути преди започването му заваля дъжд, който спря след половин час игра.

Атмосферата по трибуните бе страхотна, присъстваха около 35 хиляди фенове, логично - по-голямата част цесекари.

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев разчиташе на най-доброто. Джеймс Ето`о се завърна след изтърпяно наказание, а Мохамед Брахими, който беше с болежки, е възстановен и започна от първата минута.

Треньорът на "смърфовете" Душан Косич отново разчиташе на завръщащите се след наказания Каталин Иту, Андрей Киндриш, Ивайло Иванов, Тодор Павлов и Мартин Атанасов. Аут за финала бе преотстъпеният от ЦСКА Георги Чорбаджийски. На Косич му се наложи да извършва принудителна смяна още в 25-ата минута, след като Ивайло Иванов се контузи.

Финалът започна отлично за "армейците". В 11-ата минута Годой хвърли в екстаз "червена" България. Джеймс Ето`о центрира от статично положение, а аржентинският нападател се измъкна от противниковата опека и прониза Боян Милосавлиевич с глава - 0:1.

До почивката "червените" пропуснаха няколко положения, а втората част започна с гол "от съблекалнята". Лукас Риян изравни в 48-ата минута за радост на феновете на Локо (Пд). Парвиз Умарбаев центрира от статично положение, а бразилецът надскочи Макс Ебонг и прониза Лапоухов за 1:1.

Последваха доста накъсвания на играта, а по-чистите ситуация бяха за ЦСКА. Така се стигна до петата минута на добавеното време, когато Годой вкара за втори път, но радостта на "армейците" трая само секунди, тъй като започна дълго преглеждане на попадението с ВАР. Чак в 12-ата минута на добавеното време съдията Мариян Гребенчарски отсъди, че няма попадение, след като при разглеждането на ситуацията беше установено, че Лео Перейра удря топката с ръка преди да се откъсне сам срещу Милосавлиевич, а впоследствие Кошмара да отбележи.



В началото на първото продължение Джеймс Ето`o можеше да вкара красив гол, но стреля в лявата греда на вратата на Локо (Пд). Последваха добри възможности за "смърфовете", но Лапоухов се намеси блестящо след удари на Жулиен Лами и Йоел Цварц.

За последно ЦСКА спечели Купата през 2021 г., когато се наложиха с минималното 1:0 над Арда с гол на Бисмарк Чарлс. Година по-рано пък Локо (Пд) грабна трофея, побеждавайки именно "армейците" на финала. Успехът на "смърфовете" тогава дойде след изпълнение на дузпи.

ЛОКОМОТИВ (Пд) - ЦСКА 1:1 след продължения (1:1 в ред. време)

0:1 Леандро Годой (11), 1:1 Лукас Риян (48)

ПРИ ДУЗПИТЕ:

* Дузпите се изпълняваха на вратата пред сектор "Б", където са феновете на Локо (Пд).

0:0! Лапоухов спаси изпълнението на Димитър Илиев. Капитанът на Локо стреля право в центъра.

0:0! Бруно Жордао не успя да даде преднина на ЦСКА. Боян Милосавлиевич спаси удара му, хвърляйки се в десния ъгъл.

1:0 за Локо (Пд) след точно изпълнение на Лукас Риян.

1:1 - Макс Ебонг се разписа.

2:1 за "смърфовете" - Киндриш отбеляза.

2:2 - Теодор Иванов изпълни хладнокръвно и изпрати топката в долния десен ъгъл.

3:2 за Локо - Йоел Цварц вкара с мощно изпълнение с левия крак.

3:3 - Годой е точен.

3:3! Лапоухов спаси изпълнението на Запро Динев.

3:4! КУПАТА Е ЗА ЦСКА! ДЖЕЙМС ETO`O БЕЛЕЖИ И НОСИ ПОБЕДАТА НА "АРМЕЙЦИТЕ"!

