Цесекарите изкупиха в миг и останалите билети за финала!

"Червена" лудост преди финала за Купата на България на 20 май!

Днес привържениците на ЦСКА изкупиха и допълнителните билети, които бяха пуснати за финала с Локомотив Пловдив.

След срещата между представители на двата клуба, полицията, феновете и организатора на финала, БПФЛ отвори блоковете 9, 10 и половината от 11 в Сектор „А“ за привържениците на ЦСКА.

Тези около 1500 – 1700 билета бяха изкупени около 40 минути след своето пускане в клубния магазин и на касите пред Националния стадион, като с приоритет при закупуването на пропуските за централната трибуна бяха картодържателите на ЦСКА за Сектор „А“, предаде dsport.

До момента феновете на ЦСКА изкупиха Секторите „В“ и „Г“, които първоначално бяха предназначени за привържениците на „червените“, но поради големия интерес, те получиха и част от Сектор „А“, който също вече е Sold out.

