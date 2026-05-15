Въстание за пари в българския футбол

Ботев Пловдив обяви безпрецедентно обединение в българския футбол, след като 15 от 16-те клуба в efbet лига подкрепиха обща декларация, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на първенството. Инициативата е на канарчетата, като след седмици на разговори и срещи с представители на клубовете от елита, почти всички участници в първенството са застанали зад обща позиция. Единственият клуб, който е отказал да подпише декларацията, е Славия. Ето част от официалната позиция.

Относно: Телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол

Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо ние, футболните клубове – участници в Efbet лига, заявяваме своята сериозна загриженост относно настоящия модел на управление, договаряне и разпределение на приходите от телевизионни права.

Към днешна дата българските клубове получават несъразмерно ниски средства, които не отразяват реалната стойност на продукта „български футбол“.Фактите са категорични: Общата стойност на телевизионните права е в пъти по-ниска от тази в държави със сходен пазар като Румъния, Полша и Гърция; Делът на телевизионните приходи в бюджетите на клубовете е критично нисък, което ограничава възможностите за развитие; Клубовете, които създават основния продукт, нямат реално участие в управлението и защитата на неговата икономическа стойност.

В същото време именно клубовете: инвестират значителни средства в поддръжка на стадиони и инфраструктура; развиват и обучават хиляди деца и млади футболисти; осигуряват съдържанието, което генерира аудитория, абонаменти и рекламни приходи за телевизионните оператори. Независимо от това, настоящият модел не отразява пазарната логика и е икономически неизгоден за клубовете. Още през януари тази година тон за повишаване на парите е дал собственикът на Левски Наско Сираков, който е бил подкрепен от благодетелят на Ботев Пд Илиян Филипов, като глас е заявил и изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов.

Всички те са били категорични, че така повече не може да се продължава и че условията в момента са крайно неприемливи за клубовете. Затова и настояват за индексация на контракта, който е до юни 2029 г. Очаква се в края на този сезон сумата от тв права да е 7,5 милиона лева, която да се раздели между 16-те тима. До края на договора – юни 2029 г. парите ще се повишават с по половин милион лева, за да достигнат 9 милиона за последния сезон 2028/29. Контрактът бе подновен през 2023 г., в края на управлението на предишния президент на БФС Борислав Михайлов. Сегашният Георги Иванов е бил категоричен, че е с вързани ръце и че ако сега централата се откаже от контракта, ще трябва да плати доста сериозна неустойка. Според запознати тя е в размер на 30 милиона лева. В разгорещения разговор представителите на клубовете от Първа лига дори са били категорични, че може и да се стигне до недопускане на камерите на телевизията до стадионите. Като водещите отбори са напомнили, че зад тях стои солидна фенска маса.

