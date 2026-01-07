Бизнес

Тръмп се произнесе за петрола на Венецуела

Каракас ще прехвърли 30 до 50 милиона барела петрол на САЩ, един барел петрол съдържа 159 литра

Тръмп се произнесе за петрола на Венецуела
07 яну 26 | 9:19
522
Боряна Колчагова

Венецуела ще прехвърли 30 до 50 милиона барела петрол на САЩ, съобщи вчера американският президент Доналд Тръмп след свалянето от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който през уикенда бе изведен от страната от американските сили, предаде Ройтерс.

"Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, за да гарантирам, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и Съединените щати!", написа Тръмп в публикация в социалната си платформа "Трут Соушъл".

"Помолих министъра на енергетиката Крис Райт да изпълни този план незабавно. Петролът ще бъде превозен с танкери и докаран директно до доковете за разтоварване в САЩ", добави Тръмп, цитиран от ДПА.

Агенцията отбелязва, че един барел петрол съдържа 159 литра.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема пари
Още от Бизнес
Коментирай
1 Коментара
анонимен
преди 53 минути

кражбата на века къде е съвета за сигурност на оон къде са межд организации всички спят дълбок сън

Откажи