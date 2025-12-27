МВР публикува съвети за безопасна обмяна на левове в евро

С наближаването на въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. от Министерството на вътрешните работи отправиха предупреждение към гражданите да бъдат особено внимателни при предложения за обмяна на левове в евро извън официалните канали.

От полицията алармират за опити за измами чрез телефонни обаждания и съобщения, в които се обещават по-изгодни условия или съдействие при превалутиране. В специално видео началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ главен инспектор Златка Падинкова призова хората да не се доверяват на подобни предложения.

МВР съветва гражданите да не допускат непознати лица в домовете си, независимо от това дали се представят за служители на банки, пощи, полиция или други институции. Не бива да се предоставят пари или лични средства при предложения за по-добър валутен курс или за „съхранение“ на спестяванията, като се подчертава, че нито една институция не предлага подобни услуги срещу заплащане.

При най-малко съмнение за измама или злоупотреба полицията препоръчва незабавно подаване на сигнал на телефон 112 или в най-близката структура на МВР.

От министерството напомнят, че обмяната на левове в евро след въвеждането на единната валута трябва да се извършва единствено на официални места – в банки и пощенски станции. През първите шест месеца услугата ще бъде без такса.

С цел гарантиране на сигурността около процеса се предвижда засилено полицейско присъствие. Пощенските клонове в страната ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули, като екипите на „Охранителна полиция“ към СДВР и областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com