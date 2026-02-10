Море от пари до София! Индустриалният звяр

Зоната, която промени икономическата карта на София

Индустриалният парк „София – Божурище“ е най-мащабната и най-бързо развиваща се индустриална зона в страната. Разположена върху близо 3 млн. кв. м площ, тя вече е дом на 44 инвеститори от България и чужбина, а общият обем на вложените средства надхвърля 610 млн. лв. В зоната вече оперират над 100 компании.

Това е зоната, която превърна западния вход на София в икономически магнит – място, където автомобилната индустрия, високите технологии, логистиката и производството се срещат в един общ хъб.

Кои компании са в Божурище

Сред инвеститорите са водещи международни и български компании от автомобилния сектор, електрониката, логистиката, оптиката и високите технологии.

Тук работят производствени бази, логистични центрове, складови комплекси и R&D звена.

Пример за високотехнологично присъствие е BHTC Bulgaria, която оперира модерна производствена и логистична база и е сред ключовите работодатели в зоната.

В последните години се разширяват и компании като OPTIX, които изграждат нови мощности за оптични и термовизионни системи.

Колко работни места създава зоната

Точният брой работни места се променя динамично, но зоната вече осигурява хиляди работни позиции – от инженери и техници до специалисти по логистика, производство и обслужване.

Само новите инвестиции, подкрепени от държавата през 2024–2025 г., се очаква да разкрият над 500 нови работни места, според официалните данни за финансирането на инфраструктурата.

Нов интерес и нови инвестиции

Божурище продължава да привлича инвеститори.

През 2025 г. започна изграждането на голяма логистична база в с. Гурмазово – част от зоната – с инвестиция от 7 млн. лв.

Паралелно с това държавата отпусна 23.5 млн. лв. за нова техническа инфраструктура – електропроводи и подстанция, които ще отключат инвестиции за над 70 млн. евро.

Допълнително, нови проекти за над 5 млн. лв. вече са сертифицирани – включително логистични центрове и складови бази.

Защо Божурище е предпочитана

Предимствата на зоната са стратегически и трудно достижими от други индустриални локации:

Перфектна локация – на минути от София,

23 км от летището,

5 км от магистралата за Гърция,

2 км от магистралата за Сърбия,

в непосредствена близост до международния коридор Европа–Турция.

Инфраструктура от висок клас – електрозахранване, газификация, водоснабдяване, битова и дъждовна канализация, оптични връзки.

Гъвкави терени – зоната е проектирана за чисти производства, логистика, високотехнологични дейности и R&D.

Държавна подкрепа – НКИЗ активно развива зоната и осигурява административна подкрепа за инвеститорите.

Какво предстои

Божурище е в постоянна експанзия. Свободните площи намаляват, но интересът расте. Новите инфраструктурни проекти ще позволят разширяване на производствените мощности и привличане на още международни компании.

Зоната се превръща в ключов елемент от индустриалната стратегия на България – място, където се създава висока добавена стойност, а икономиката на София получава нов двигател.

Божурище: индустриалното сърце на България

Това не е просто индустриален парк. Това е най-голямата, най-интензивно развиваща се и най-стратегическа зона в страната – мястото, където се раждат нови производства, нови технологии и нови работни места.

Божурище е доказателството, че когато инфраструктура, локация и визия се срещнат, България може да бъде индустриален лидер в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com