Бизнес климатът в България тръгна нагоре в началото на 2026 г.

През януари 2026 г. общият показател на бизнес климата в страната се повишава с 4 пункта спрямо декември 2025 г. – от 13 на сто на 17 на сто, показват данните на Националния статистически институт. Ръст е отчетен във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

В промишлеността показателят на бизнес климата се увеличава с 3 пункта, като подобрението се дължи основно на по-оптимистичните оценки и очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията. В строителството се отчита още по-силен ръст – с 4,8 пункта, което сигнализира за по-добри нагласи в сектора след края на 2025 г.

Положителна динамика има и в търговията на дребно, където показателят се повишава с 2,2 пункта. Основната причина са оптимистичните очаквания на търговците за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Най-съществено подобрение е регистрирано в сектора на услугите, където бизнес климатът нараства със 7,2 пункта.

Въпреки положителните сигнали, несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и високите цени на материалите остават сред основните фактори, които продължават да ограничават развитието на бизнеса, посочват от НСИ.

Данните за януари идват след по-слаб край на 2025 г. През декември общият показател на бизнес климата се понижи с 3,1 пункта спрямо ноември, като спад беше отчетен във всички наблюдавани сектори. Това прави отчетеното подобрение в началото на 2026 г. по-отчетливо и значимо за бизнес нагласите.

