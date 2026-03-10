Златен шанс за наш град. Изстрелва се при големите

Русе продължава да затвърждава позицията си на един от най-динамичните бизнес центрове в Северна България. Поредното доказателство за това е стратегическото партньорство между основаната в дунавския град компания euShipments.com и Австрийските пощи, които придобиха 70% от българския e-commerce интегратор.

Сделката, финализирана на 6 март, поставя началото на нов етап в развитието на компанията, която вече се превърна в един от ключовите играчи в логистиката на онлайн търговията в Европа. С влизането си в структурата на австрийския пощенски оператор, дружеството ще ускори разширяването на мрежата си от фулфилмънт центрове и ще засили присъствието си на стратегически пазари, предади икономическият портал money.bg.

Нови складове и международна експанзия

Плановете на компанията предвиждат още през първата половина на 2026 г. да бъдат открити три нови фулфилмънт центъра, които ще бъдат напълно интегрирани в съществуващата ѝ логистична и софтуерна система. Един от тях ще бъде разположен в Австрия, вторият – в Сърбия, а третият – на бързо растящ пазар за електронна търговия извън Европейския съюз.

Разширяването идва в момент, когато компанията вече отчита силни резултати. За 2025 г. приходите ѝ надхвърлят 51 млн. евро, а екипът наброява повече от 400 служители. Мрежата на euShipments.com включва 15 стратегически фулфилмънт центъра, партньорства с над 1300 онлайн търговци и сътрудничество с повече от 60 куриерски компании в държавите от ЕС.

Този ръст поставя българската компания на осмо място в категория „Логистика“ в класацията FT1000 на Financial Times и Statista за най-бързо развиващите се компании в Европа.

Русенският корен на европейски успех

Историята на euShipments.com започва именно в Русе, а градът остава ключов център за управлението и развитието на бизнеса. През последните години компанията постепенно изгражда мрежа от логистични операции в цяла Европа, като само дни преди финализирането на сделката с Австрийските пощи откри два нови големи склада – в Италия и Испания.

Сега дружеството ще продължи да работи самостоятелно в рамките на групата на австрийския оператор, но възможностите за синергия вече са ясни. Логистичните услуги на Австрийските пощи ще бъдат интегрирани в страните, в които компанията има присъствие, което ще разшири значително възможностите за доставка на онлайн търговците.

Нов етап в управлението

След сделката ръководният екип на euShipments.com остава начело на компанията. Предвиждат се обаче промени в борда на директорите. Представителят на BlackPeak Capital Ангел Стефанов се оттегля, а на негово място влизат финансовият директор Росица Стойкова, както и Роберт Хаджетович и Торстен Пахер от страна на Австрийските пощи.

Инвестиционният фонд BlackPeak Capital стана акционер в компанията през 2022 г., а година по-късно започна и активната международна експанзия чрез придобивания в Хърватия, Румъния и Словакия.

По-силна подкрепа за онлайн търговията

Основата на бизнес модела на euShipments.com е изграждането на логистична инфраструктура, която позволява на онлайн магазините лесно да продават на множество пазари. Компанията комбинира фулфилмънт услуги с достъп до най-подходящите местни куриери във всяка държава, което прави доставките по-бързи и конкурентни.

За Австрийските пощи партньорството означава бърз достъп до вече изградена международна фулфилмънт мрежа. До момента австрийската компания разполагаше с подобни операции единствено в родината си, а сега нейните клиенти в електронната търговия ще могат да използват инфраструктурата на българската компания за навлизане на нови пазари.

Перспективи пред бизнеса в Русе

За Русе сделката има и по-широко значение. Тя показва, че градът може да бъде източник на високотехнологични логистични решения с европейско значение. Присъствието на международни инвеститори и партньори създава предпоставки за нови работни места, развитие на транспортната инфраструктура и привличане на допълнителни компании в сектора на електронната търговия.

От компанията не изключват и бъдещи придобивания, което означава, че следващите години могат да донесат още по-сериозно разширяване на дейността – с корени именно в Русе.

А това превръща дунавския град в един от тихите, но устойчиви двигатели на модерната логистика и дигиталната търговия в региона.

