Политика

Пеевски се срещна с младежи от Шумен

Младите хора изразиха благодарност към лидера и ДПС за подкрепата, която получават

Пеевски се срещна с младежи от Шумен
11 мар 26 | 13:07
580
Агенция Стандарт

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с голяма група младежи от област Шумен, които посетиха Народното събрание и Музея на Сглобката, разположен в кабинет 222А.

Младите хора изразиха благодарност към лидера и ДПС за подкрепата, която получават и готовността си да бъдат авангард в предстоящата предизборна кампания.

Лидерът ги поздрави за това, че винаги са подкрепяли ДПС и ги увери, че винаги могат да разчитат на него и на ДПС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Делян Пеевски
Пеевски: Няма да допуснем подчинения на Сорос служебен кабинет да проиграва сигурността на България

Пеевски: Няма да допуснем подчинения на Сорос служебен кабинет да проиграва сигурността на България

ДПС-НОВО НАЧАЛО внася в парламента проект на решение за задължаване на МС да внесе в НС проект на закон за ратифициране на споразумението за присъедин...

Политика
11 март | 16:29
1 коментара
1497
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
Мушмула Резански
преди 3 часа

Баси отрепките делиормански! Угоявайте го нещастници.Да има пържоли за благодетелите Мууу,дето ще го клъцнат за Българската Коледа.

Откажи