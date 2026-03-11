Иван Таков скочи на Терзиев, заклейми пиар акциите на кмета

"Да се хвърля всичко върху ръководствата и върху работниците и отново да се противопоставят хората, че едва ли не, като искали нормални условия на труд и по-високи заплати, било алчност и да се противопоставя една работна група на друга е просто истинска перверзия".

Това каза за БНР общинският съветник от БСП и председател на Транспортната комисия в Столичния общински съвет Иван Таков по повод реакциите на протестите на работещите в "Трамкар".

"Още в началото на мандата гласувахме, освен всичко останало, и доклад за 1 милиард лева за подмяна на наземните превозни средства - нови трамваи, тролеи, автобуси, електробуси", припомни той и увери "Работи се по набиране на средствата".

"В началото на януари миналата година дадохме мандат на кмета да преговаря с финансови институции, които да осигурят финансиране в размер на около 400 милиона лева, с които да се купят новите трамваи, тролеи и електробуси, за които вече има проведени процедури и конкурси. Все още нямаме никаква информация какво е направил".

Таков коментира, че без обществено обсъждане е предложена промяна на десетки линии на градския транспорт.

"От кмета виждаме просто PR пиар акция след PR акция. Той продължава да се крие зад своите пиари, вместо да излезе да си говори с гражданите и с работниците. Ние не защитаваме директорите на дружествата, ние защитаваме работниците. Да обясни, защо след като 2024 година гласувахме 15 милиона лева за подобряване на условията на труд, до момента са отпуснати само 5 и сега вкарваме нарочен доклад в четвъртък който ще се гледа, за още 5", каза той за "Хоризонт".

"Търговските дружества се управляват от Общинския съвет и затова ние сме подсигурили тези финансови средства - и за подобряване на условията на труд, и за повишаване на заплатите. В началото на годината с колегата Иван Кирилов заведохме кмета в Комисията по транспорт в НС. Тогава, заедно със заместник кмета по транспорт те обясниха какви са проблемите и необходимостта от финансиране от държавата. И преди предишното правителство да си замине, отново бяха осигурени 15 милиона лева за ДМС за градския транспорт в София. Искам да попитам неговият доскорошен подчинен заместник-кмет по финансите и сега министър на финансите - колко средства ще отпусне за градския транспорт".

Градският транспорт изпълнява сериозна социална функция и не трябва да бъде на огромна печалба за сметка на гражданите на София, допълни Таков и заяви подкрепа за искания от Терзиев одит на всички транспортни дружества в Столичната община, но е категоричен, че е необходим одит на всички дружества в СО.

"Нека да направи, разбира се! И ние искаме тази прозрачност да има. Това е в неговите правомощия и го призовахме още 2023 година да направи тези одити".

Групата на БСП и Комисията по транспорт е твърдо решена да не се стига до протестни действия. Ще направим всичко, което е в нашите правомощия. Но е крайно време кметът, заедно със своята администрация, да влезе в своите правомощия и наистина да се погрижи и за условията на труд, които сме му гласували като финансиране.

Терзиев изтъкна че проблемите в системата са едни и същи, а протестите "се появяват само в определени политически моменти", но Таков репликира:

"Миналата година точно какъв беше проблемът февруари - нито е имало избори, нито нищо. Така че това е чиста проба спекулация и опит за прехвърляне на проблема от болната глава на здравата".

