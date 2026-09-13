Иван Таков скочи на Терзиев, заклейми пиар акциите на кмета
Без обществено обсъждане е предложена промяна на десетки линии на градския транспорт
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Без обществено обсъждане е предложена промяна на десетки линии на градския транспорт
Варна. Три безплатни линии на градския транспорт осигурява на 31 декември общинската фирма "Градски транспорт" във Варна. По настояване на кмета Иван...
Днес парламентарната транспортна комисия ще гласува отлагането