Страшен скандал в София! Арестуваха общинар за свирепо лихварство

Страшен скандал разтърси София. Общински съветник е бил задържан и обвинен като член на банда за изнудване на длъжници. Арестуваният е Антон Бранков, който се закле в Столичния общински съвет преди дни. Новината съобщи във фейсбук Борис Бонев.

Бранков е бил задържан заедно с още трима души и вече е обвинен. Според прокуратурата групата действала от началото на 2024 г. на територията на страната. Тя изнудвала длъжници. Досъдебното производство е образувано на 20.06.2025 г. и се води от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на Софийската градска прокуратура, са извършени 26 обиска и изземвания в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Разпитани са свидетели, изготвени са справки от мобилните оператори, анализирани са трафични данни, изискани са видеозаписи, назначени са видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, приобщени са документи.

Бранков бе сред учредителите на "България може". Той вече е изключен от партията, съобщиха оттам.

"На извънредно заседание, проведено на 6 януари, Изпълнителният съвет на Партия „България може" взе решение да не дава съгласие г-н Бранков да положи клетва като общински съветник. Вследствие на това решение, считано от 6 януари, той не действа като представител на партията, а от 14 януари вече не е и член на Партия „България може", включително и на нейния Изпълнителен съвет", написаха оттам.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com