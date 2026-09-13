Отиде си легендарен общинар, който направи много за софиянци
Ще ни липсваш, майко, написа синът й Георги
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Ще ни липсваш, майко, написа синът й Георги
Обвинен е като член на банда за изнудване на длъжници
Благовест Георгиев е "напазаруван", твърси колегата му Симеон Ставрев
Коя е причината за разправията
При акцията на ГДБОП
У него са намерени 4000 лв.
Иван Карабелов задържан за домашно насилие
Сигналът е подаден от 53-годишен жител на село Виноградец
Това е общинският съветник от Община Марица Георги Какалов
Борис Бонев казва, че София е сред градовете с най-високата стойност на замърсяване
По думите му в София има много неща за разобличаване, включително и за прокуратура
За неговия бизнес работят не само служителите в общината, но и тези в общинската болница
Магазин за дрехи пламна в центъра на Ямбол в нощта срещу неделя. Огънят е унищожил всичко, заяви пред Стандарт собственикът Георги Зафиров, който е би...
Пуснаха на свобода срещу 3000 лева парична гаранция задържания с подкуп чиновник от община Петрич Димитър Минчев. Това реши Окръжен съд – Благоевград...
Общински служител в Петрич бе спипан с подкуп при зрелищна специализирана акция на полицията в южния град пред погледите на десетки очевидци в слънчев...
Единият килър е бивш граничар, уволнен за рушвети
Сливен. Входната врата за апартамента на общинска служителка в Сливен пламна в нощта срещу понеделник. Унищожена е вратата и 10 кв.метра стени са...
Сливен. Бизнесменът Радостин Русев почина в реанимацията на военомедицинска академия в София. Зам.-председателят на общинския съвет в града под Сините...
Бургас. Общинският съветник от ГЕРБ в Бургас Жечо Станков покани Бербатов да си купи черешова градина и да построи в нея спортна академия. Идеята се...
Велико Търново. Полицаи откриха 10 гр. канабис в шкафчето на служител на община Стражица. Дрогата били пазена от 22 г. Р.И. в един от кабинетите, пол...