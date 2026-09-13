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Хванаха общинар с дрога

Хванаха общинар с дрога

Велико Търново. Полицаи откриха 10 гр. канабис  в шкафчето на служител на община Стражица. Дрогата били пазена от 22 г. Р.И. в един от кабинетите, пол...

09 декември | 15:42
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