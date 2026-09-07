Каракачанов с тежко предупреждение преди вота. България е залогът!

Президентската кампания не трябва да се превръща в поредния български сблъсък за Русия и Украйна. С това остро предупреждение лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов постави националния интерес в центъра на предстоящия вот. Той настоя бъдещият държавен глава да бъде човек с опит, спокойствие и способност да взема тежки решения в момент, когато войната в Украйна и напрежението в Близкия изток увеличават риска от голям международен конфликт.

Избираме президент на България

Каракачанов предупреди, че външнополитическите разделения могат напълно да изместят същината на президентската надпревара. В интервю за Нова телевизия той беше пределно ясен: „Имам чувството, че на тези избори като че ли ще избираме президент на Украйна или на Русия. Ние избираме президент на България.“

Според него страната вече е направила стратегическия си избор чрез членството си в Европейския съюз и НАТО. Каракачанов подчерта, че винаги е подкрепял българското членство и в двата съюза, но това не означава София да се отказва от собствена позиция по важните международни въпроси.

Точно обратното - според лидера на ВМРО българската политика първо трябва да се определя тук, а след това да бъде защитавана пред партньорите.

„Очаквам българската позиция първо да бъде формулирана в София - от нашите политици, а дай Боже и държавници. И когато сме определили своя национален интерес, да го отстояваме пред всички“, заяви Каракачанов.

Президентът трябва да мисли трезво в опасен свят

За Каракачанов качествата на следващия държавен глава са особено важни заради все по-несигурната международна обстановка. Войната в Украйна продължава, Близкият изток остава източник на напрежение, а противопоставянето между големите сили според него създава рискове и за по-малки държави като България.

Затова той очерта профила на президентската двойка, която според него е необходима на страната. „Бъдещият президент и вицепрезидент трябва да са хора с опит, уравновесени, спокойни и способни трезво да преценяват реалния интерес на България“, каза Каракачанов.

Той постави и още по-тежкия въпрос - какво ще се случи, ако сегашните регионални войни прераснат в много по-голям сблъсък? „Въпросът е дали в един голям конфликт ние като държава ще успеем да съхраним живота и здравето на нацията и териториалната цялост на България“, предупреди лидерът на ВМРО.

Националният интерес започва от оцеляването

Каракачанов даде и свое определение какво означава български национален интерес - „оцеляване на българската нация и нейния просперитет“.

Според него демографската криза вече не позволява темата да бъде оставяна в периферията на политиката. „Последните 30 години ние сме най-бързо изчезващата нация. Имаме демографска катастрофа. Национален интерес е защитата на българите в България и на онези, които по исторически причини са останали извън нейните граници“, заяви Каракачанов.

Към това той добави по-висок жизнен стандарт, сигурност за гражданите и една особено чувствителна тема - България да не бъде въвличана в чужди конфликти.

Каракачанов поиска край на кампанията „всеки срещу всеки“

Лидерът на ВМРО обърна внимание и на друг тревожен проблем - ниската избирателна активност. Според него апатията показва загубено доверие в политическия процес, а предстоящата кампания има шанс или да върне част от това доверие, или окончателно да отблъсне още хора.

Каракачанов даде пример с Германия, където при последния регионален вот активността надхвърли 70%, и поиска българските кандидати да предложат повече идеи и по-малко взаимни атаки.

„Очаквам в тази кампания повече позитивна енергия, а не типичното от последните 10-15 години - всеки плюе другия и никой не слуша отсрещната страна“, заяви той.

Според Каракачанов изборите винаги могат да поднесат изненада, но истинският успех би бил повече хора да чуят кандидатите и да бъдат убедени отново да гласуват.

Борисов може да извади ход в последния момент

Отделна интрига остава поведението на ГЕРБ. Каракачанов не изключи партията да не издигне собствен кандидат и вместо това в последния момент да застане зад вече появила се или нова президентска номинация.

За лидера на ВМРО една особеност на Бойко Борисов не трябва да бъде подценявана. „Борисов не обича да губи. Не го подценявайте. Не е изключено в последния момент ГЕРБ да подкрепи някаква кандидатура“, заяви Каракачанов.

Точно това може да се превърне в една от големите неизвестни на кампанията. Регистрацията на партии и инициативни комитети вече върви, а ЦИК официално подготвя президентския вот на 25 октомври.

За Каракачанов обаче партийното надлъгване остава второстепенно. Основният въпрос е какъв човек ще влезе на „Дондуков“ 2 в момент, когато президентът може да бъде принуден да взема решения далеч по-тежки от церемониалните функции на институцията.

Неговата формула е проста - опит, компетентност, грамотност, спокойствие и способност решенията да се вземат според интереса на България.

А голямото му предупреждение към кампанията е още по-просто: на 25 октомври България няма да избира президент нито на Русия, нито на Украйна.