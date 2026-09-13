Каракачанов с тежко предупреждение преди вота. България е залогът!
Бъдещият президент трябва да пази страната от чужди конфликти, а не да превръща кампанията в битка между Москва и Киев
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Бъдещият президент трябва да пази страната от чужди конфликти, а не да превръща кампанията в битка между Москва и Киев
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