Дуел в ефир за Бюджет 2026! Алгафари посече Настимир Ананиев

Лют спор се развихри в ефира на БНТ между Нидал Алгафари и Настимир Ананиев. Причина за това е бюджетът на държавата за 2026 г. Пиар експертът е категоричен, че протестите на опозицията срещу приемането на Бюджет 2026 г. е изкуствено създаване на напрежение. Бившият депутат обаче изрази мнение, че хората имат пълното право да са недоволни.

Бюджетът като „взаимоспомагателна касичка“ или „удар по средната класа“

„Никъде не се връщаме в годините назад. Логично е опозицията да покаже по някакъв начин, че не е съгласна с този бюджет. Но това са приказки на ишлеме. Къде да се връщаме по-назад? Няма такова напрежение в страната. Хората са притеснени от влизането в еврото, но чак за бюджета – не смятам, че народът разбира толкова много от бюджет. Доколкото съм запознат – бюджетът е взаимоспомагателна касичка – даваме, за да раздадем на тези, които нямат. Нашит пенсионери взимат малко. Много ми се иска да се взимат пенсии като в Лихтенщайн, но за да стане – някой трябва да ги даде“, каза Алгафари.

„Този бюджет е удар по средната класа. Директно се удря по средната класа. На протеста имаше предимно млади хора. Неслучайно бизнесът не се съгласява. Какво е направил този кабинет за микробизнесите?“, попита Ананиев.

Богати ли сме или бедни? Резервации, данъци и реалният живот

„Бизнесът бил недоволен – нормално, бъркат им в джоба повече. В Швеция например им взимат по 70% и там няма доволни. Ако не е бюджетът да даде за пенсиите – трябва ние самите да си инвестираме в някакъв фонд“, подчерта Алгафари.

„Ако средната класа не успее и до Гърция да отиде – за какво да говорим“, посочи на свой ред бившият депутат от ПП-ДБ.

„За Нова Година всичко е пълно – погледнете резервациите. Явно не сме чак толкова бедни“, подчерта пиар експертът. „Значи щом българинът е богат – дайте да го направим по-беден. Това е лява политика.

Има потенциал за ескалация. Всички биха обеднели от бюджета. Българите ще се събудят по-бедни. Това е ляв бюджет, явно да се угоди на БСП за свалянето на Киселова.

Хората излязоха на протест защото има много засегнати. Младите затова бягат от България. Ще привлечем ли инвестиции когато работната ръка бяга?“, смята Ананиев.

„Ще си намерим винаги работна ръка, ако не тук – отвън“, каза Алгафари.

„Не е ли по-добре да си върнем двата милиона българи“, попита Ананиев.

Кой е виновен – настоящите или предишните?

„Относно инвестициите – този въпрос може да се зададе на вашия лидер“, каза Алгафари.

„Аз нямам лидер“, веднага отговори Ананиев.

„Добре – за бившия – за Кирил Петков говорих. Тръбеше как ще направи едни много хубави заводи – за батерии, за коли – нищо не направиха. Сега добри или лоши направиха нещо – заводите за оръжия и т.н.“, каза Алгафари.

„Когато вашият финансов министър започна да хвърла пари на ишлеме наляво и надясно стана ясно, че икономиката ще увисне. Какво да им кажат сега на хората – ще ви намалим пенсиите, защото Асен Василев направи това и това преди две години. Тогава развърза кесията и отвори Кутията на Пандора“, добави пиар експертът.

„Коледни добавки има всяка година“, посочи Ананиев.

„Не е ли по-добре да получават по-висока пенсия“, попита Алгафари.

Еврото, референдумът и „химикалките“ по изборите

Относно отхвърленият референдум за еврото двамата се обединиха, че действията на Радев са изцяло популистки.

„Радев напълно осъзнава, че ще му се отхвърли. Той увеличава страховете на хората за политически дивиденти. Загуби много хора – за него не е голям проблем. Трябва да си държи високия рейтинг, поддържайки големите страхове на хората“, смята Алгафари.

„Няма как да се спре влизането в еврозоната. Въпросът е хората как ще го приемат. Всички си правят каквото си иска – няма нито един санкциониран“, посочи Ананиев.

Според Алгафари в края на януари ще знаем повечето двойки президентски кандидати. Ананиев изрази съмнения, че изборите биха били кристално честни.

„Виждаме честността на изборите с химикалките, които дописват разни неща“, каза той.

„За ала-балата ли говорим? Всички в ПП виждате химикалките, но ние ала-балата също я видяхме“, посочи Алгафари.

