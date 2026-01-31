Алгафари видя кои партии влизат в бъдещия парламент

Пет партии ще намерят място в следващото Народно събрание и това няма да реши политическата криза, а само ще я преформулира. Такава прогноза направи ПР експертът и политически анализатор Нидал Алгафари в коментар във Фейсбук. Според него в парламента ще влязат ГЕРБ, ДПС-Ново начало, ПП-ДБ, „Възраждане“ и „Нашата България“, независимо от социологическите сондажи и текущите прогнози.

Алгафари подчертава, че подреждането на формациите не е по резултат, а по лична логика, като уточнява, че не се води от „проучвания и хвърляне на боб“. По думите му за съставяне на обикновено парламентарно мнозинство ще са необходими минимум три политически сили, а за мнозинство, способно да промени Конституцията – най-малко четири.

Според анализатора ключовият проблем ще бъде невъзможността за коалиране с „Възраждане“. Това, по думите му, оставя партията на „бившия“ пред два сценария – или да приеме участие в сглобка, което би означавало начало на политическия ѝ край, или да остане в опозиция заедно с „Възраждане“, чийто електорат вече частично е откъснала. Подобна дилема стои и пред останалите три формации – избор между сглобка или нови предсрочни избори.

Алгафари поставя под съмнение логиката зад евентуално ново коалиционно управление, като пита какъв е смисълът от досегашните конфликти и разделения, ако отново се стигне до същия модел. Ако сглобка не бъде избрана, предупреждава той, страната ще трябва да похарчи нови около 50 млн. евро за избори, които ще доведат до идентичен резултат. Дори и при трети поред вот сценарият няма да се промени съществено.

Анализаторът оспорва и твърденията, че евентуално повишаване на избирателната активност ще е в полза единствено на партията на „абдикиралия“ и на ПП-ДБ. По негово мнение ГЕРБ и ДПС-Ново начало също разполагат с достатъчна мобилизация и ще вземат своя дял от увеличения вот.

В заключение Нидал Алгафари призовава за държавническо мислене вместо политическо поведение, което той сравнява със „сърдити дечица от детската градина“, предупреждавайки, че без зрялост кризата ще се възпроизвежда от избори на избори.

