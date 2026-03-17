Пеевски вади тежката артилерия! Сезира Европрокуратурата за олигарси в здравеопазването

ПГ на ДПС-Ново начало предприема рязък ход и сезира Европейската прокуратура във връзка със съмнения за злоупотреби с европейски средства в здравеопазването. Повод за действията са твърдения на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски, че „една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове“ и че има проблеми с разходването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски настоява тези твърдения да бъдат подкрепени с конкретика, а не да остават на ниво общи внушения. Според него подобни изказвания създават напрежение в обществото, ако не бъдат подплатени с факти и ясни имена.

От формацията са категорични, че ако действително има злоупотреби, те трябва да бъдат разкрити незабавно. „Имената на олигарсите трябва да бъдат назовани и осветени“, се посочва в позицията, като се подчертава, че става дума за изключително чувствителен сектор като здравеопазването, където всяко съмнение за злоупотреба с публични средства е недопустимо.

ДПС-Ново начало заявява, че подобни практики трябва да срещат нулева толерантност, особено когато се касае за европейско финансиране и ключови реформи. Сезирането на Европейската прокуратура е представено като стъпка към изясняване на всички обстоятелства и търсене на отговорност, ако нарушенията се потвърдят.

